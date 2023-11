L'Inter perde Pavard: da Darmian a Bisseck, tutte le soluzioni

Da Darmian e De Vrij al cambio modulo e il mercato: le opzioni per Inzaghi per sostituire l'infortunato Pavard, out fino a gennaio 2024.

Dopo le sensazioni negative delle scorse settimane, questa mattina è arrivato il responso ufficiale. L’Inter dovrà fare a meno di Benjamin Pavard per circa due mesi. Il difensore francese si è fermano nel primo tempo della sfida del Gewiss Stadium di Bergamo contro l’Atalanta, vinta per 2-1 dalla squadra di Inzaghi, dopo un duello aereo con Lookman. L'articolo prosegue qui sotto In caduta, l’ex calciatore del Bayern Monaco ha appoggiato male la gamba ed è rimasto a terra. Successivamente è stato soccorso dallo staff medico nerazzurro, ma ha preferito lasciare il campo sulle sue gambe, seppur zoppicando. A due giorni dallo stop, questa mattina Pavard si è sottoposto agli esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio, che hanno evidenziato una lussazione della rotula del ginocchio sinistro. Un problema per Simone Inzaghi, che ora dovrà studiare la soluzione adeguata per sostituire il francese. Chi prenderà il suo posto nella formazione nerazzurra?