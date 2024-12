Infortunio Okafor in allenamento: le condizioni dell'attaccante del Milan e quando torna

L'attaccante svizzero out per un problema muscolare dopo l'ingresso in campo nel finale di gara contro il Genoa.

Non è un periodo facile per il Milan. Le tensioni tra tifosi e squadra dopo i risultati non entusiasmanti del club rossonero non rendono semplice il clima in casa rossonera. A rendere gli animi ancora più tesi il rapporto non proprio idilliaco tra il tecnico Paulo Fonseca e alcuni tra i calciatori più rappresentativi del club. A questi si aggiungono anche gli infortuni, che non stanno dando al portoghese la possibilità di ruotare i proprio uomini e trovare continuità. L'articolo prosegue qui sotto