Infortunio muscolare per Nico Gonzalez: si complicano le condizioni dell'obbligo di riscatto per l'Atletico Madrid, cosa succede con la Juventus

Nico González ha rimediato una lesione muscolare al quadricipite dopo l’ultimo match di campionato contro il Rayo Vallecano, perso dai Colchoneros per 3-0.

L’argentino sarà costretto a uno stop di almeno tre settimane e dovrà rinunciare alle gare di andata e ritorno contro il Club Brugge, valide per i playoff di Champions League.

L’obiettivo del giocatore è tornare a disposizione per metà marzo e dare il proprio contributo in un finale di stagione che si preannuncia particolarmente intenso.