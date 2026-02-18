Infortunio muscolare per Nico Gonzalez: si complicano le condizioni dell'obbligo di riscatto per l'Atletico Madrid, cosa succede con la Juventus

La Juventus guarda con attenzione alla Spagna, dove Nico González sta disputando la sua stagione con l’Atletico Madrid.
I bianconeri, infatti, sono ancora proprietari del cartellino del classe 1998 argentino e il suo riscatto da parte dei Colchoneros può diventare obbligatorio solo al raggiungimento di determinati obiettivi.
A complicare i piani per la sua cessione, però, sono le condizioni fisiche del giocatore, che - anche a causa dell’ultimo infortunio - rendono più difficile una partenza alle cifre inizialmente stabilite.