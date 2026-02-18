Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Nico Gonzalez Atletico MadridGetty Images
Michael Baldoin

Infortunio muscolare per Nico Gonzalez: si complicano le condizioni dell'obbligo di riscatto per l'Atletico Madrid, cosa succede con la Juventus

L'argentino ha rimediato una lesione muscolare che lo terrà lontano dai campi per diverse settimane: il suo riscatto da parte dei Colchoneros si complica.

Pubblicità

La Juventus guarda con attenzione alla Spagna, dove Nico González sta disputando la sua stagione con l’Atletico Madrid.

I bianconeri, infatti, sono ancora proprietari del cartellino del classe 1998 argentino e il suo riscatto da parte dei Colchoneros può diventare obbligatorio solo al raggiungimento di determinati obiettivi.

A complicare i piani per la sua cessione, però, sono le condizioni fisiche del giocatore, che - anche a causa dell’ultimo infortunio - rendono più difficile una partenza alle cifre inizialmente stabilite.

  • L'INFORTUNIO DI GONZALEZ: COSA SI È FATTO L'ARGENTINO

    Nico González ha rimediato una lesione muscolare al quadricipite dopo l’ultimo match di campionato contro il Rayo Vallecano, perso dai Colchoneros per 3-0.

    L’argentino sarà costretto a uno stop di almeno tre settimane e dovrà rinunciare alle gare di andata e ritorno contro il Club Brugge, valide per i playoff di Champions League.

    L’obiettivo del giocatore è tornare a disposizione per metà marzo e dare il proprio contributo in un finale di stagione che si preannuncia particolarmente intenso.

    • Pubblicità

  • IL RISCATTO DI NICO GONZALEZ: COSA PREVEDE L'ACCORDO

    Nico González si è trasferito dalla Juventus all’Atlético Madrid in prestito con diritto di riscatto.

    I bianconeri, tuttavia, hanno inserito una clausola che trasforma il diritto in obbligo al raggiungimento di almeno il 60% delle partite stagionali di campionato dei Colchoneros con un minutaggio minimo di 45 minuti, pari ad almeno 21 presenze.

    La Juventus ha già incassato un milione di euro alla firma e può ottenerne un altro legato ai bonus, mentre il riscatto è fissato a 32 milioni di euro.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LA STAGIONE DI NICO GONZALEZ

    Fino al momento dell’infortunio, Nico González ha disputato 18 partite in Liga con la maglia dell’Atletico Madrid, ma solo 13 di queste da almeno 45 minuti.

    Da qui al termine della stagione, dunque, affinché scatti l’obbligo di riscatto saranno necessarie altre otto presenze con almeno un tempo di gioco completo.

    In totale, l’argentino ha collezionato 26 presenze con la formazione di Simeone, realizzando una sola rete alla sua prima apparizione in campionato, lo scorso 13 settembre.

  • NICO GONZALEZ TORNA ALLA JUVENTUS IN ESTATE?

    Il futuro di Nico González è oggi più che mai un rebus.

    La sua stagione all’Atletico Madrid è tutt’altro che memorabile, ma Diego Simeone continua ad avere fiducia nell’argentino.

    Il vero nodo resta però legato al riscatto del giocatore: qualora non dovesse scattare l’obbligo, i Colchoneros potrebbero tornare al tavolo delle trattative con la Juventus per rinegoziare il prezzo del cartellino, nella speranza di ottenere uno sconto.

    Se questo scenario non dovesse concretizzarsi, Nico González sarebbe costretto a rientrare a Torino e i bianconeri dovrebbero decidere se reintegrarlo in rosa oppure valutare una nuova cessione.

    Molto dipenderà dai due mesi che il giocatore avrà a disposizione una volta rientrato dall’infortunio.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Champions League
Club Bruges crest
Club Bruges
CLB
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
0