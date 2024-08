Infortunio Morata dopo Milan-Torino: quando torna, quante partite salta, i tempi di recupero

Alvaro Morata è costretto a fermarsi a causa di un infortunio muscolare: quando tornerà in campo lo spagnolo del Milan.

La notizia, per il Milan, è la più brutta possibile: Alvaro Morata, l'uomo su cui i rossoneri e Paulo Fonseca ripongono le maggiori speranze offensive in vista della stagione appena iniziata, si è fermato e dovrà rimanere ai box per infortunio.

Lo stop è venuto alla luce due giorni dopo Milan-Torino, gara giocata sabato 17 a San Siro e raddrizzata in extremis dai padroni di casa, che fino all'88' stavano perdendo per 2-0: il primo goal, quello che ha aperto la rimonta poi completata da Okafor, lo ha messo a segno proprio l'ex attaccante della Juventus.

Ma quanto dovrà star fermo Morata? Quante partite dovrà saltare? Quali sono i suoi tempi di recupero e quando potrà tornare in campo? Tutti i dettagli sull'infortunio rimediato dallo spagnolo.