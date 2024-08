Infortunio muscolare per Morata: in forte dubbio per Parma-Milan

Alvaro Morata rischia di saltare il secondo impegno in campionato del Milan: problema muscolare che tiene in apprensione Fonseca e i tifosi.

Non solo il deludente pareggio all'esordio in campionato agguantato allo scadere contro il Torino a San Siro: a disturbare il sonno dei tifosi del Milan vi sono ora anche le condizioni di Alvaro Morata.

Lo spagnolo - subentrato e a segno con la rete del momentaneo 1-2 nel finale - rischia seriamente di non prendere parte alla trasferta di Parma, valida per la seconda giornata.

Condizioni da monitorare costantemente giorno per giorno in vista della sfida in programma alle ore 18.30 di sabato 24 agosto: quando un altro risultato non positivo potrebbe minare le certezze di una squadra partita con ambizioni notevoli.