Il calvario di Milik continua: l'attaccante della Juve deve fare i conti con un nuovo problema muscolare e potrebbe vedere chiusa la stagione.

Quello di Arkadiusz Milik, ormai, può definirsi un autentico incubo.

Nuovo infortunio per l'attaccante della Juventus, mai sceso in campo in questa stagione e che ora si ritrova ancora una volta ai box.

Cos'ha Milik? Quando torna? Condizioni e tempi di recupero dopo l'ennesimo guaio fisico.