Infortunio per McTominay, lascia il ritiro della Scozia: cos'ha il centrocampista del Napoli

Liechtenstein vs Scozia

L'MVP del campionato appena concluso non giocherà l'amichevole in casa del Liechtenstein: ha rimediato un guaio fisico venerdì contro l'Islanda.

Sì, il campionato e in generale la stagione dei club - almeno per quelli che non dovranno disputare il Mondiale - sono finiti, ma quando un big della Serie A si infortuna scatta sempre l'allarme. E questo è il caso di Scott McTominay.

Il centrocampista del Napoli, grande protagonista dello Scudetto appena conquistato dagli uomini di Antonio Conte, si è fatto male con la Scozia ed è stato costretto a lasciare il ritiro per iniziare ufficialmente le proprie vacanze.

McTominay non giocherà così l'amichevole che la Tartan Army disputerà lunedì sera in casa del Liechtenstein, la seconda in pochi giorni dopo quella persa venerdì contro l'Islanda (1-3).