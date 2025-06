Infortunio per Marcus Thuram dopo il Monterrey: cosa si è fatto l'attaccante dell'Inter e quando torna

Rimasto in panchina per più di un tempo contro i messicani, l'attaccante francese ha rimediato un guaio nell'allenamento del giorno dopo.

Non bastasse il non entusiasmante pareggio rimediato nella notte contro il Monterrey, l'Inter ora perde Marcus Thuram: l'attaccante francese, rimasto in panchina per più di un tempo contro i messicani, si è fermato nelle ore seguenti la partita.

Problema fisico, come rivela Sky, per Thuram: l'ex giocatore del Borussia Monchengladbach lo ha rimediato nell'allenamento andato in scena oggi, mercoledì, agli ordini di Cristian Chivu.

Ma che cosa si è fatto Thuram? E quando potrà tornare in campo? Tutto sulle condizioni fisiche dell'attaccante dell'Inter.