Romelu Lukaku salta il ritorno della partita di Europa League contro il Brighton. Il belga, infatti, non è stato convocato per la seconda sfida degli ottavi successiva al secco 4-0 dei giallorossi all'Olimpico. Ad annunciare il forfait, già nell'aria, lo stesso tecnico dei capitolini Daniele De Rossi. "Lukaku ha questi problemi all'anca che si porta dietro da mesi, forse anni, e che ogni tanto gli tornano fuori" le parole di De Rossi alla vigilia della gara contro il Brighton. "Quando succede deve gestirlo con un po' di riposo. Non mi chiedete i tempi di recupero perché non lo so, non mi intendo di questi infortuni. Questo riposo non gli permetteva di essere qui. Gli ultimi due giorni mi ha detto che non ce la faceva a venire".