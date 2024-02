La partita del difensore è durata pochissimo: Lovato è costretto a lasciare Roma-Torino al quarto d'ora per infortunio.

Il primo cambio di Roma-Torino arriva dopo appena 14 minuti. Un cambio obbligato per Juric sul prato dell'Olimpico, considerando il problema fisico accusato dal centrale Matteo Lovato nella primissima parte di gara.

Lovato dovrà sottoporsi ad esami nei prossimi giorni, ma l'ex Salernitana potrebbe rimanere fermo per diverse settimane dopo il problema nel match contro la Roma. Arrivato a gennaio, il classe 2000 era stato acquistato proprio per far fronte ai problemi in difesa dei granata.

Titolare di Juric da febbraio, Lovato è arrivato in virtù dei k.o di Schuurs e Buongiorno, entrambi ancora ai box: ora anche il 24enne potrebbe rimanere a guardare il Torino dagli spalti.