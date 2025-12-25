Infortunio per Lorenzo Pellegrini in allenamento: problema muscolare al quadricipite, Roma in ansia

A pochi giorni dal ritorno del campionato e dalla sfida contro il Genoa, la Roma è costretta a prendere atto di una brutta notizia: Lorenzo Pellegrini si è fermato a causa di un infortunio muscolare.
Il capitano giallorosso ha rimediato il guaio fisico in questione mercoledì 24, il giorno della vigilia di Natale, quando la formazione di Gasperini si è allenata per l'ultima volta prima del rompete le righe.
L'infortunio di Pellegrini sembra non essere banale, in attesa che gli esami chiariscano il tutto in maniera più esaustiva.