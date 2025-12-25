Pubblicità
FBL-ITA-SERIE A-ROMA-NAPOLIAFP
Stefano Silvestri

Infortunio per Lorenzo Pellegrini in allenamento: problema muscolare al quadricipite, Roma in ansia

Il capitano giallorosso si è fermato alla vigilia di Natale: le sue condizioni in vista del Genoa e in attesa degli esami.

A pochi giorni dal ritorno del campionato e dalla sfida contro il Genoa, la Roma è costretta a prendere atto di una brutta notizia: Lorenzo Pellegrini si è fermato a causa di un infortunio muscolare.

Il capitano giallorosso ha rimediato il guaio fisico in questione mercoledì 24, il giorno della vigilia di Natale, quando la formazione di Gasperini si è allenata per l'ultima volta prima del rompete le righe.

L'infortunio di Pellegrini sembra non essere banale, in attesa che gli esami chiariscano il tutto in maniera più esaustiva.

  • PROBLEMA AL QUADRICIPITE

    Secondo Radio Manà Manà, il problema muscolare rimediato da Pellegrini è al quadricipite. Il timore è quello che l'ex giocatore del Sassuolo abbia riportato uno stiramento.

    L'episodio, come detto, è avvenuto in allenamento alla vigilia di Natale e sta rendendo i giorni di festa del capitano romanista un po' più amari.

  • ATTESA PER GLI ESAMI

    Un quadro più chiaro sulle condizioni di Pellegrini si potrà avere solo dopo gli esami di rito: accertamenti strumentali che definiranno con chiarezza il grado di serietà dell'infortunio e i tempi di recupero del calciatore.

    Gli esami in questione dovrebbero essere effettuati da Pellegrini già venerdì 26, tre giorni prima del posticipo tra Roma e Genoa in programma lunedì 29 dicembre all'Olimpico.

  • IN DUBBIO PER IL GENOA

    Considerando come alla prossima partita della Roma, sconfitta sabato scorso in casa della Juventus, manchi ormai poco, è d'obbligo considerare Pellegrini in fortissimo dubbio proprio per la gara contro il Genoa.

    Il 2025 del capitano giallorosso si concluderebbe così con la deludente prestazione dell'Allianz Stadium: la partita successiva della Roma sarà infatti in casa dell'Atalanta sabato 3 gennaio.

  • CHI GIOCHEREBBE AL SUO POSTO

    Chi farebbe coppia con Soulé sulla trequarti della Roma in caso di forfait di Pellegrini? La scelta potrebbe ricadere su Stephan El Shaarawy, mentre è più difficile immaginare un arretramento di Dybala, con Ferguson 9 titolare: Gasperini, così come i suoi predecessori, non ha mai puntato troppo sulla coppia argentina alle spalle di un centravanti, preferendo alternarli in ossequio a un equilibrio sempre da trovare. Ai box c'è anche Leon Bailey dopo l'infortunio muscolare riportato in casa della Juventus.

