L’infortunio di Koné apre la strada a Pisilli: il classe 2004 pronto a mettersi in mostra nel centrocampo della Roma

A Roma, sponda giallorossa, il calcio si vive con una passione difficile da ritrovare in altre piazze italiane.

Per un ragazzo cresciuto nei quartieri della Capitale, ambire a indossare la maglia della prima squadra ha un valore inestimabile, soprattutto dopo il lungo percorso nel settore giovanile.

Per Nicolò Pisilli questo sogno si è realizzato nel maggio 2023, quando ha fatto il suo esordio con la squadra che ha sempre tifato, mandato in campo da José Mourinho nei minuti finali del match contro l'Inter.

Da allora il classe 2004 è rimasto in giallorosso, ritagliandosi gradualmente spazio e continuità, fino ad arrivare alla stagione in corso, nella quale ha saputo attirare l’attenzione di Gian Piero Gasperini.

L’infortunio di Manu Koné, notizia molto negativa per la Roma, può ora trasformarsi in un’opportunità preziosa per Pisilli: è arrivato il momento di dimostrare di essere pronto per un ruolo da protagonista.