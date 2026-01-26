Infortunio di Koné, l'esito degli esami: cosa si è fatto il centrocampista della Roma e i tempi di recupero

La prestazione contro il Milan ha confermato che la Roma è pronta a lottare fino in fondo per la qualificazione alla prossima Champions League.
Il risultato non è stato del tutto positivo, ma evitare la sconfitta in uno scontro diretto, soprattutto considerando come si era messo il match, è un aspetto fondamentale per il proseguimento della stagione.
L’unico vero neo della serata è stato l’infortunio di Manu Koné, costretto a lasciare il campo per un problema muscolare.
Il giorno dopo la partita, il centrocampista francese si è sottoposto agli esami strumentali, che hanno evidenziato una lesione tutt’altro che lieve.