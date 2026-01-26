Goal.com
Manu Koné RomaGetty Images
Michael Baldoin

Infortunio di Koné, l'esito degli esami: cosa si è fatto il centrocampista della Roma e i tempi di recupero

Il centrocampista francese si è sottoposto agli esami strumentali dopo l’infortunio subito contro il Milan: l’esito non è positivo e i giallorossi dovranno fare a meno di lui per qualche tempo.

La prestazione contro il Milan ha confermato che la Roma è pronta a lottare fino in fondo per la qualificazione alla prossima Champions League.

Il risultato non è stato del tutto positivo, ma evitare la sconfitta in uno scontro diretto, soprattutto considerando come si era messo il match, è un aspetto fondamentale per il proseguimento della stagione.

L’unico vero neo della serata è stato l’infortunio di Manu Koné, costretto a lasciare il campo per un problema muscolare.

Il giorno dopo la partita, il centrocampista francese si è sottoposto agli esami strumentali, che hanno evidenziato una lesione tutt’altro che lieve.

  • L'ESITO DEGLI ESAMI

    Come anticipato da Sky Sport, gli esami a cui si è sottoposto Manu Koné hanno evidenziato una lesione muscolare di secondo grado al muscolo della coscia destra.

  • COSA SI È FATTO KONÉ?

    L'episodio risale al 57’ del match dell’Olimpico tra Roma e Milan, quando Koné, nel tentativo di recuperare uno strappo palla al piede di Rabiot, ha accusato un problema muscolare.

    Il francese è rimasto aggrappato all’avversario, nonché connazionale, per il forte dolore, chiedendo subito il cambio ed uscendo dal campo zoppicando, visibilmente sofferente.

    Al termine della sfida, Gasperini aveva preannunciato la gravità dell’infortunio, lasciandosi sfuggire in conferenza stampa un laconico “si è stirato”.

  • QUANTO STA FUORI KONÉ?

    L'infortunio muscolare accusato da Koné, come anticipato, non è di poco conto: il francese resterà ai box per almeno un mese.

    Gasperini dovrà quindi fare a meno di lui per circa cinque partite, con l’obiettivo di recuperarlo in vista della delicata sfida all’Olimpico contro la Juventus, in programma tra fine febbraio ed inizio marzo.

  • QUANTE E QUALI PARTITE SALTA?

    • Panathinaikos-Roma - Europa League - giovedì 29 gennaio
    • Udinese-Roma - Serie A - lunedì 2 febbraio
    • Roma-Cagliari - Serie A - lunedì 9 febbraio
    • Napoli-Roma - Serie A - domenica 15 febbraio
    • Roma-Cremonese - Serie A - weekend del 22 febbraio
    • Roma-Juventus - Serie A - weekend dell'1 marzo - IN DUBBIO
