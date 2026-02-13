Goal.com
Thuram Pisa Juventus Serie AGetty Images
Claudio D'Amato

Problema per Khephren Thuram, Inter-Juventus a rischio: cos'ha? Le condizioni

Imprevisto in casa Juve in prossimità del derby d'Italia contro l'Inter di sabato sera: Spalletti deve fare i conti col problema occorso a Khephren Thuram.

Campanello d'allarme, in casa Juventus, per le condizioni di Khephren Thuram.

Il centrocampista francese, chiamato a vivere la sfida nella sfida tutta in famiglia col fratello Marcus, è rimasto vittima di un problema che andrà valutato nelle prossime ore.

Cos'ha Thuram? Gioca Inter-Juve?

  • INFORTUNIO PER KHEPHREN THURAM: COS'HA?

    Thuram, nel corso dell'ultimo allenamento, è rimasto vittima di una contusione che pone a rischio la sua presenza nel big match di sabato sera a San Siro contro i nerazzurri.

  • KHEPHREN THURAM RECUPERA E GIOCA INTER-JUVE?

    Le condizioni di Khephren Thuram andranno monitorate costantemente man mano che ci si avvicinerà ad Inter-Juventus, ma al momento il transalpino risulta in dubbio per il derby d'Italia.

  • LA SFIDA IN FAMIGLIA CON MARCUS

    E pensare che Chivu, poco prima della notizia del problema fisico occorso a Khephren, aveva parlato così dell'incrocio tra i due Thuram che - sperando nel recupero dell'ex Nizza - si appresta a ravvivare ulteriormente Inter-Juve:

    "Cosa ho detto a Marcus? Che deve ridere col fratellino, perché lo ama e gli vuole bene. E' una partita di calcio e c'è rivalità, ma non puoi fare finta di niente. La famiglia è una cosa bella, mi metto nei panni dei genitori che vedono i 2 figli giocare nell'Inter e nella Juve: è una storia bella da raccontare, sono 2 bambini che hanno visto nel padre un modello da seguire e che in parte sono anche riusciti ad emularlo. Gli auguro di continuare a sognare e di continuare a raggiungere ciò che il padre ha compiuto".

