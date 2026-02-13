Problema per Khephren Thuram, Inter-Juventus a rischio: cos'ha? Le condizioni

E pensare che Chivu, poco prima della notizia del problema fisico occorso a Khephren, aveva parlato così dell'incrocio tra i due Thuram che - sperando nel recupero dell'ex Nizza - si appresta a ravvivare ulteriormente Inter-Juve:

"Cosa ho detto a Marcus? Che deve ridere col fratellino, perché lo ama e gli vuole bene. E' una partita di calcio e c'è rivalità, ma non puoi fare finta di niente. La famiglia è una cosa bella, mi metto nei panni dei genitori che vedono i 2 figli giocare nell'Inter e nella Juve: è una storia bella da raccontare, sono 2 bambini che hanno visto nel padre un modello da seguire e che in parte sono anche riusciti ad emularlo. Gli auguro di continuare a sognare e di continuare a raggiungere ciò che il padre ha compiuto".