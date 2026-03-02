Infortunio per Fadera durante Sassuolo-Atalanta: le condizioni e quando torna in campo l'attaccante di Grosso

Successo importante e di prestigio per il Sassuolo che, nonostante l'inferiorità numerica fin dal 16' per l'espulsione di Pinamonti, è riuscito a battere l'Atalanta davanti al proprio pubblico.

La gioia per i tre punti è stata però in parte offuscata dall'infortunio rimediato da Alieu Fadera, ovvero uno dei giocatori mandati in campo dal tecnico Fabio Grosso nel corso della ripresa.

Ma cosa si è fatto l'attaccante gambiano? E quando potrà tornare a disposizione? Le ultime dopo l'esito degli esami a cui si è sottoposto.