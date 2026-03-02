Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Fadera SassuoloGetty
Vittorio Rotondaro

Infortunio per Fadera durante Sassuolo-Atalanta: le condizioni e quando torna in campo l'attaccante di Grosso

Grave infortunio per Fadera a pochi minuti dall'ingresso in campo durante Sassuolo-Atalanta: l'esito degli esami a cui si è sottoposto il giocatore.

Pubblicità

Successo importante e di prestigio per il Sassuolo che, nonostante l'inferiorità numerica fin dal 16' per l'espulsione di Pinamonti, è riuscito a battere l'Atalanta davanti al proprio pubblico.

La gioia per i tre punti è stata però in parte offuscata dall'infortunio rimediato da Alieu Fadera, ovvero uno dei giocatori mandati in campo dal tecnico Fabio Grosso nel corso della ripresa.

Ma cosa si è fatto l'attaccante gambiano? E quando potrà tornare a disposizione? Le ultime dopo l'esito degli esami a cui si è sottoposto.

  • L'INFORTUNIO DI FADERA

    Il Sassuolo-Atalanta di Fadera è durato appena cinque minuti: entrato al 74' al posto di Laurienté, il 24enne ha dovuto lasciare anzitempo il terreno di gioco al minuto 79.

    Fadera è stato accompagnato a bordocampo dallo staff medico neroverde dopo un duro scontro di gioco con Kolasinac, di cui portava i segni della lotta sul volto tumefatto.

    • Pubblicità

  • L'ESITO DEGLI ESAMI DI FADERA

    A rendere note le condizioni di Fadera ci ha pensato il Sassuolo con questa nota apparsa sul sito ufficiale.

    "Gli accertamenti effettuati a Alieu Fadera, in seguito all’infortunio rimediato in occasione della gara Sassuolo-Atalanta, hanno evidenziato una frattura dell’osso zigomatico.

    Il calciatore nei prossimi giorni si sottoporrà a intervento chirurgico".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • QUANDO TORNA FADERA

    Una volta effettuata l'operazione chirurgica verranno definiti con esattezza anche i tempi di recupero di Fadera che, comunque, sono stimabili in diverse settimane.

    Il rientro potrebbe avvenire tra fine aprile e i primi di maggio, dunque a poche giornate dal termine del campionato e sulla falsariga di Loftus-Cheek, a sua volta alle prese con la frattura del processo alveolare della mascella.

  • QUANTE E QUALI PARTITE SALTA FADERA

    Fadera dovrebbe saltare le prossime sei gare di Serie A che vedranno il Sassuolo sfidare Lazio, Bologna, Juventus, Cagliari, Genoa e Como.

    Il ritorno tra i convocati potrebbe avvenire per l'ultimo match di aprile in casa della Fiorentina, oppure per quello successivo al 'Mapei Stadium' contro il Milan.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Lazio crest
Lazio
LAZ
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
0