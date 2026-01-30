Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Dybala RomaGetty Images
Andrea Ajello

Infortunio Dybala, l'esito degli esami: quando torna? Quante e quali partite salta? I tempi di recupero

La diagnosi del problema al ginocchio sinistro che ha costretto Paulo Dybala a guardare Panathinaikos-Roma dalla panchina: esami, condizioni e data del rientro.

Pubblicità

Paulo Dybala non ha potuto aiutare la Roma in Grecia nell'ultima partita del girone di Europa League che ha comunque visto i giallorossi riuscire a conquistare direttamente la qualificazione agli ottavi.

Per l'argentino un problema al ginocchio sinistro di cui aveva parlato anche Gian Piero Gasperini nell'ultima conferenza stampa, sottolineando come il fantasista fosse da valutare. 

Ci sono importanti aggiornamenti sulle condizioni di Dybala che ha svolto gli esami strumentali per capire l'entità del problema e quanto dovrà stare fermo.  

  • INFORTUNIO DYBALA: L'ESITO DEGLI ESAMI

    La Roma tira un sospiro di sollievo; gli esami al ginocchio sinistro effettuati da Dybala hanno escluso lesioni: per l'argentino si tratta di un'infiammazione alla capsula articolare laterale, conseguente al colpo subito in Roma-Milan.

    • Pubblicità

  • I TEMPI DI RECUPERO

    Dybala dovrà comunque fermarsi dopo aver saltato già la sfida di Europa League; lo stop non sarà lungo per fortuna della squadra giallorossa. 

    I tempi di recupero per superare completamente l'infiammazione dovrebbero essere di circa due settimane. 

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • QUANTE PARTITE SALTA DYBALA

    Gasperini non avrà Dybala per le prossime partite, ma quante gare salterà l'argentino quindi? Sicuramente il fantasista giallorosso sarà assente contro l'Udinese, nel match in programma lunedì 2 febbraio, così come non dovrebbe esserci per la partita successiva contro Cagliari all'Olimpico.

  • DYBALA RECUPERA PER NAPOLI-ROMA?

    Guardando il calendario della Roma, c'è una data cerchiata in rosso nelle prossime settimane, ovvero il big match contro il Napoli allo Stadio Maradona. Se fossero confermati i tempi di recupero per Dybala (2 settimane), l'argentino sarebbe al limite per la partita, che è in programma a metà febbraio.

    Dybala farà tutto il possibile per non perdersi una gara potenzialmente decisiva per il campionato dei giallorossi.  La sua presenza dipenderà da come evolverà l'infiammazione e il recupero. 

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Udinese crest
Udinese
UDI
Roma crest
Roma
ROM
0