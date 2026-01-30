Infortunio Dybala, l'esito degli esami: quando torna? Quante e quali partite salta? I tempi di recupero

Paulo Dybala non ha potuto aiutare la Roma in Grecia nell'ultima partita del girone di Europa League che ha comunque visto i giallorossi riuscire a conquistare direttamente la qualificazione agli ottavi.

Per l'argentino un problema al ginocchio sinistro di cui aveva parlato anche Gian Piero Gasperini nell'ultima conferenza stampa, sottolineando come il fantasista fosse da valutare.

Ci sono importanti aggiornamenti sulle condizioni di Dybala che ha svolto gli esami strumentali per capire l'entità del problema e quanto dovrà stare fermo.