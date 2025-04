Infortunio Dumfries, i tempi si allungano: l'esterno nerazzurro si sta curando in Olanda, l'Inter lo aspetta a Milano

Cosa succede a Dumfries? L’olandese di sta curando in Olanda da un fisioterapista di fiducia e nelle prossime ore tornerà a Milano. Slitta il rientro.

L’ultima volta che è sceso in campo è stato lo scorso 16 marzo al Gewiss Stadium contro l’Atalanta e per rivederlo sul terreno di gioco servirà ancora tempo. Probabilmente altri 20 giorni.

Una complicanza non da poco nella fase cruciale della stagione nerazzurra. Cosa sta succedendo a Denzel Dumfries? L’esterno olandese ha accusato un una distrazione del bicipite femorale della coscia destra durante il match contro l’Atalanta.

Un problema muscolare non particolarmente grave, tanto che in un primo momento il calciatore nerazzurro era atteso in campo per la sfida contro il Parma in programma sabato 5 aprile. Ma cosa non sarà.