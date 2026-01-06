Getty
Infortunio Dovbyk: entra, segna ed esce contro il Lecce. Cosa si è fatto, esami e quando torna
L'INFORTUNIO DI DOVBYK
Subentrato al 60' e in goal al 71', Dovbyk ha lasciato il campo al minuto 86 per Romano.
Problema muscolare da valutare per Dvìovbyk, che nel corso di questa annata ha saltato diverse partite per infortunio (stiramento alla coscia).
LE PAROLE DI GASPERINI
Il tecnico della Roma interverrà per parlare a proposito della vittoria di Lecce, facendo il punto anche sull'infortunio capitato a Dovbyk.
GLI ESAMI DI DOVBYK
Per capire l'entità dell'infortunio e quando potrà tornare in campo, Dovbyk si sottoporrà agli esami di routine nella giornata di mercoledì 7 gennaio.
I TEMPI DI RECUPERO: QUANDO TORNA DOVBYK
Solamente dopo gli esami sarà possibile avere delle prime informazioni sui tempi di recupero di Dovbyk.
LA STAGIONE DI DOVBYK
Il goal contro il Lecce è stato il terzo stagionale per Dovbyk, arrivato alla 17esima partita tra Serie A ed Europa League.
In campo per poco più di 600 minuti, Dovbyk non gioca titolare in campionato da ottobre. Tra novembre e dicembre ha saltato cinque partite per uno stiramento alla coscia, con 61 minuti totali giocati in Serie A da metà novembre a oggi.
Gasperini spera che l'infortunio patito contro il Lecce non sia nulla di grave, vista la disperata ricerca di continuità da parte dell'attaccante ucraino.
