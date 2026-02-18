Infortunio De Gea, quando torna il portiere della Fiorentina: i tempi di recupero e la situazione verso il Pisa

De Gea, come detto, si è infortunato proprio al Sinigaglia. Alla fine è rimasto in campo fino all'ultimo minuto, proteggendo la propria porta e aiutando la Fiorentina a imporsi per 2-1, ma in non perfette condizioni fisiche.

Alla fine si è scoperto che l'ex portiere del Manchester United ha rimediato una sublussazione al terzo dito di una mano. Per questo motivo si è dovuto fermare nei giorni successivi e per questo motivo non parteciperà alla trasferta contro lo Jagiellonia.