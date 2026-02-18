Goal.com
ACF Fiorentina v Bologna FC 1909 - Serie AGetty Images Sport
Stefano Silvestri

Infortunio De Gea, quando torna il portiere della Fiorentina: i tempi di recupero e la situazione verso il Pisa

Il portiere spagnolo ha rimediato la sublussazione del terzo dito della mano nella gara contro il Como: le prime indicazioni per quanto riguarda il suo rientro in campo.

Questa, per la Fiorentina, proprio non ci voleva: David De Gea si è fermato e non prenderà parte alla gara d'andata dei playoff di Conference League che la squadra di Vanoli giocherà giovedì sera sul campo dello Jagiellonia.

Lo sguardo va però oltre l'Europa: va al campionato, al derby contro il Pisa in programma lunedì prossimo, all'ennesima sfida salvezza di una squadra che sta faticosamente provando a uscire dalle secche della zona retrocessione.

De Gea ci sarà? E in generale, quando potrà tornare in campo? Le sensazioni dopo l'infortunio rimediato sabato pomeriggio durante la partita vinta a Como.

  • L'INFORTUNIO DI DE GEA

    De Gea, come detto, si è infortunato proprio al Sinigaglia. Alla fine è rimasto in campo fino all'ultimo minuto, proteggendo la propria porta e aiutando la Fiorentina a imporsi per 2-1, ma in non perfette condizioni fisiche.

    Alla fine si è scoperto che l'ex portiere del Manchester United ha rimediato una sublussazione al terzo dito di una mano. Per questo motivo si è dovuto fermare nei giorni successivi e per questo motivo non parteciperà alla trasferta contro lo Jagiellonia.

  • I TEMPI DI RECUPERO: QUANDO TORNA DE GEA

    Per quanto riguarda i tempi di recupero, non sono stati comunicati dalla Fiorentina. Ma la speranza del club viola sembra essere quella di un rapido ritorno in campo da parte di De Gea, che verrà monitorato nei prossimi giorni al Viola Park. 

  • DE GEA GIOCA CONTRO IL PISA?

    Proprio per questo motivo non è ancora da scartare lo scenario che vede De Gea tornare regolarmente in campo contro il Pisa, anche perché il derby del Franchi si giocherà in posticipo: andrà infatti in scena lunedì 23 febbraio alle 18.30.

    Al momento, però, non c'è alcuna certezza sulla presenza o meno di De Gea contro i toscani. Il portiere spagnolo è chiaramente in dubbio e non è ancora sicuro di poter scendere in campo lunedì prossimo.

    In caso di assenza, toccherebbe al secondo Christensen prenderne il posto. In coppa giocherà invece il terzo Lezzerini, in quanto il danese non è presente nella lista UEFA viola.

  • QUANTE PARTITE SALTA DE GEA

    IN DUBBIO PER...

    • Fiorentina-Pisa (Serie A) - 23 febbraio
