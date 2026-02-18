Infortunio De Gea, quando torna il portiere della Fiorentina: i tempi di recupero e la situazione verso il Pisa

Questa, per la Fiorentina, proprio non ci voleva: David De Gea si è fermato e non prenderà parte alla gara d'andata dei playoff di Conference League che la squadra di Vanoli giocherà giovedì sera sul campo dello Jagiellonia.
Lo sguardo va però oltre l'Europa: va al campionato, al derby contro il Pisa in programma lunedì prossimo, all'ennesima sfida salvezza di una squadra che sta faticosamente provando a uscire dalle secche della zona retrocessione.
De Gea ci sarà? E in generale, quando potrà tornare in campo? Le sensazioni dopo l'infortunio rimediato sabato pomeriggio durante la partita vinta a Como.