Infortunio Cuadrado contro la Juventus: quando torna l'esterno dell'Atalanta, la data del rientro e i suoi tempi di recupero

Il colombiano ha lasciato il campo all'intervallo della sfida vinta per 4-0 all'Allianz Stadium: l'esito degli esami e quando potrà tornare in campo.

Juan Cuadrado salterà la partita da ex contro l'Inter. E non solo quella. Questo è l'esito degli esami a cui si è sottoposto l'esterno colombiano, scoprendo l'esistenza di una lesione di tipo muscolare.

Un infortunio rimediato domenica sera, durante la gara trionfalmente vinta per 4-0 dalla formazione di Gian Piero Gasperini in casa della Juventus. Gara che, per Cuadrado, è durata appena un tempo prima della sostituzione.

Ma che cosa si è fatto nello specifico Cuadrado? Quando potrà rientrare in campo e tornare ad essere un'alternativa per Gasperini?