Infortunio Caprari: quando torna e quante partite salta

Gianluca Caprari è fermo da settembre a causa di una lesione al crociato anteriore del ginocchio destro: quando torna dall'infortunio l'attaccante.

Gianluca Caprari manca dai campi ormai da settembre: dalla quarta giornata di Serie A che ha visto il Monza pareggiare per 1-1 in casa contro il Lecce.

In quell'occasione, l'ex veronese ha infatti lasciato il campo proprio in occasione dell'azione che ha portato al pareggio del Monza, firmato da Colpani poco prima della mezz'ora: per lui un serio problema a un ginocchio dopo uno scontro di gioco con Kaba.

Visibilmente dolorante e portato a spalla dai responsabili dello staff medico, Caprari è stato sostituito da Dany Mota. E qualche giorno dopo i peggiori auspici sul suo infortunio si sono verificati.