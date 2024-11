L'infortunio non è alle spalle per Calhanoglu, sostituito all'intervallo di Turchia-Galles: "Faremo una risonanza magnetica"

Turchia vs Galles

Il centrocampista dell'Inter, da poco rientrato dall'infermeria, rischia di doversi fermare di nuovo: "Ho sentito pizzicare".

L'Inter trema di nuovo: Hakan Calhanoglu è stato sostituito a partita in corso da Vincenzo Montella in occasione della partita di Nations League B pareggiata 0-0 dalla Turchia in casa contro il Galles.

Schierato naturalmente dal primo minuto dal commissario tecnico italiano, il regista dell'Inter non è riuscito a completare la partita. Anzi, è stato costretto a chiedere il cambio e a rimanere negli spogliatoi all'intervallo della gara.

Il motivo? Un altro problema muscolare. Che in realtà, stando alle parole dello stesso Calhanoglu dopo la partita, sembra essere fortemente legato al precedente.