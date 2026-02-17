Infortunio Calhanoglu prima di Bodo/Glimt-Inter: quando torna, i tempi di recupero e quante partite salta il turco

Come rivelato da Sky, Calhanoglu non è stato nemmeno convocato per la gara di Bodo per evitare qualsiasi tipo di rischio in relazione al campo sintetico utilizzato dai norvegesi. E dunque ciò significa che l'infortunio del turco potrebbe essere meno pesante di quanto si possa pensare in un primo momento. E meno pesante, soprattutto, di quello che lo ha tenuto fuori dai campi a gennaio e nella prima metà di febbraio.

L'unica certezza, in attesa di novità previste già in questi giorni, è che Calhanoglu è da considerarsi a rischio anche per la prossima partita di campionato dell'Inter: quella che la squadra di Chivu giocherà a Lecce, contro i salentini di Di Francesco, sabato 21 febbraio.