Calhanoglu InterGetty Images
Stefano Silvestri

Infortunio Calhanoglu prima di Bodo/Glimt-Inter: quando torna, i tempi di recupero e quante partite salta il turco

Hakan Calhanoglu si è fermato di nuovo, pochi giorni dopo essere rientrato in campo in occasione del Derby d'Italia: per quanto tempo rimarrà ai box e quando torna in campo.

Un altro infortunio, un altro stop. Hakan Calhanoglu non sta trovando pace e, pochi giorni dopo essere rientrato in campo - dalla panchina - nel Derby d'Italia vinto contro la Juventus, è stato costretto a fermarsi di nuovo.

Il centrocampista turco dell'Inter salterà dunque la trasferta norvegese in casa del Bodo/Glimt, gara valida per l'andata degli spareggi di Champions League in programma mercoledì 18 febbraio. 

Cos'ha Calhanoglu? E per quanto tempo dovrà rimanere a riposo prima di poter tornare in campo? La situazione.

  • L'INFORTUNIO DI CALHANOGLU

    L'infortunio che ancora una volta ha costretto Calhanoglu a fermarsi è di natura muscolare: nello specifico, si tratta di un affaticamento all'adduttore della gamba destra che, come detto, ha indotto l'Inter a non convocarlo per la gara contro il Bodo/Glimt.

    Il guaio fisico rimediato dall'ex milanista è ben diverso rispetto a quello che lo aveva già stoppato a gennaio durante di Inter-Napoli, tenendolo ai box per un mese: in quel caso si trattava di un problema al soleo.

  • I TEMPI DI RECUPERO

    Come rivelato da Sky, Calhanoglu non è stato nemmeno convocato per la gara di Bodo per evitare qualsiasi tipo di rischio in relazione al campo sintetico utilizzato dai norvegesi. E dunque ciò significa che l'infortunio del turco potrebbe essere meno pesante di quanto si possa pensare in un primo momento. E meno pesante, soprattutto, di quello che lo ha tenuto fuori dai campi a gennaio e nella prima metà di febbraio.

    L'unica certezza, in attesa di novità previste già in questi giorni, è che Calhanoglu è da considerarsi a rischio anche per la prossima partita di campionato dell'Inter: quella che la squadra di Chivu giocherà a Lecce, contro i salentini di Di Francesco, sabato 21 febbraio.

  • QUANDO TORNA CALHANOGLU

    La speranza dell'Inter e dello stesso Calhanoglu, come detto, è che l'infortunio che ha impedito al giocatore di partecipare alla trasferta col Bodo/Glimt sia di lieve entità. E dunque che il turco salti unicamente la sfida di Champions, al massimo quella col Lecce. In questo caso tornerebbe in campo la settimana prossima in occasione della gara di ritorno coi norvegesi

  • QUANTE PARTITE SALTA CALHANOGLU

    • Bodo/Glimt-Inter (Champions League) - 18 febbraio

    IN DUBBIO PER...

    • Lecce-Inter (Serie A) - 21 febbraio
