Infortunio Calhanoglu prima di Bodo/Glimt-Inter: quando torna, i tempi di recupero e quante partite salta il turco

Un altro infortunio, un altro stop. Hakan Calhanoglu non sta trovando pace e, pochi giorni dopo essere rientrato in campo - dalla panchina - nel Derby d'Italia vinto contro la Juventus, è stato costretto a fermarsi di nuovo.
Il centrocampista turco dell'Inter salterà dunque la trasferta norvegese in casa del Bodo/Glimt, gara valida per l'andata degli spareggi di Champions League in programma mercoledì 18 febbraio.
Cos'ha Calhanoglu? E per quanto tempo dovrà rimanere a riposo prima di poter tornare in campo? La situazione.