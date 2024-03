Problema al tendine d'Achille per Berardi, uscito nel secondo tempo di Verona-Sassuolo: altro infortunio per l'attaccante neroverde.

Non c'è pace per Domenico Berardi, di nuovo vittima di infortunio. L'attaccante del Sassuolo, di nuovo in campo dopo settimane, è finito k.o nel secondo tempo del match contro il Verona.

Problema al tendine d'Achille per il numero 10 di Ballardini, portato fuori dal campo dai sanitari: un rientro in campo sfortunatissimo, considerando come Berardi non giocasse in campionato dalla partita contro la Juventus del 16 gennaio 2024.

Mano sul viso per Berardi, a dir poco dolorante e dispiaciuto per il nuovo infortunio. Il classe 1994 da quasi due mesi attendeva il ritorno in campo, quanto mai sfortunato: l'uscita dal terreno di gioco del Bentegodi non promette nulla di buono per il proseguo della stagione.