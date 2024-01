Bennacer torna dalla Coppa d'Africa e si ferma: altro infortunio, salta Milan-Bologna

Il centrocampista è reduce dall'esperienza in Coppa d'Africa con l'Algeria: in Italia dopo l'eliminazione, salta Milan-Bologna per infortunio.

Non c’è pace per Ismael Bennacer. Il centrocampista del Milan salterà la sfida contro il Bologna, in programma sabato sera a San Siro. Il motivo è legato ad un problema fisico accusato negli ultimi giorni. Bennacer è appena rientrato in Italia dopo l’esperienza in Costa d’Avorio con la sua Algeria in Coppa d’Africa. L'articolo prosegue qui sotto In seguito all’eliminazione al termine della fase a gironi, il centrocampista del Milan ha fatto rientro a Milano e si è sottoposto ad esami strumentali per valutare le condizioni.