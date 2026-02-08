Goal.com
David Basic Juventus LazioGetty Images
Stefano Silvestri

Triplo infortunio in Juventus-Lazio, fuori Basic, Gila e Provstgaard: le condizioni dei tre biancocelesti

I tre giocatori biancocelesti si sono tutti fatti male, uno verso la conclusione del primo tempo e gli altri nella ripresa: in campo al loro posto Dele-Bashiru, Romagnoli e Patric.

Il posticipo dell'Allianz Stadium tra la Juventus e la Lazio, gara che chiude la domenica di Serie A, è durato meno del previsto per Toma Basic, Mario Gila e Oliver Provstgaard. E non certo per scelta tecnica da parte di Sarri.

Tutti e tre sono partiti dall'inizio contro i bianconeri, compreso Basic che proprio all'andata aveva segnato il goal decisivo. Ma tutti hanno dovuto alzare bandiera bianca, uno tra primo e secondo tempo e gli altri due nella ripresa, sempre a causa di un infortunio.

Cosa si sono fatti Basic, Gila e Provstgaard? Il motivo delle sostituzioni e le loro condizioni fisiche.

  • L'INFORTUNIO DI BASIC

    Basic ha accusato un problema muscolare che non è stato ancora identificato. Per questo motivo ha richiamato l'attenzione della panchina verso la conclusione del primo tempo, con le due squadre ancora ferme sul punteggio di 0-0. 

    Sarri ha chiesto al proprio giocatore di resistere per qualche minuto, in modo da non sprecare uno slot, e questi ha obbedito. Al rientro negli spogliatoi, però, Basic ha dovuto alzare bandiera bianca.

  • L'INFORTUNIO DI GILA

    Infortunio muscolare anche per Gila, che si è toccato la parte posteriore della coscia destra: al suo posto Sarri è stato costretto a inserire Romagnoli, inizialmente in panchina per recuperare la migliore forma fisica dopo i giorni caldi del mancato trasferimento all'Al-Sadd.

  • L'INFORTUNIO DI PROVSTGAARD

    Anche Provstgaard, almeno all'apparenza, ha rimediato un problema muscolare al flessore della coscia. E anche lui ha chiesto e ottenuto il cambio da Sarri.

    Il giovane danese, secondo DAZN, avrebbe poi cambiato versione parlando di semplici crampi: un furioso Sarri non gli ha però dato retta, inserendo comunque Patric che già era pronto a entrare in campo.

