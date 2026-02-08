Triplo infortunio in Juventus-Lazio, fuori Basic, Gila e Provstgaard: le condizioni dei tre biancocelesti

Il posticipo dell'Allianz Stadium tra la Juventus e la Lazio, gara che chiude la domenica di Serie A, è durato meno del previsto per Toma Basic, Mario Gila e Oliver Provstgaard. E non certo per scelta tecnica da parte di Sarri.

Tutti e tre sono partiti dall'inizio contro i bianconeri, compreso Basic che proprio all'andata aveva segnato il goal decisivo. Ma tutti hanno dovuto alzare bandiera bianca, uno tra primo e secondo tempo e gli altri due nella ripresa, sempre a causa di un infortunio.

Cosa si sono fatti Basic, Gila e Provstgaard? Il motivo delle sostituzioni e le loro condizioni fisiche.