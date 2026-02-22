Goal.com
US Cremonese v Atalanta BC - Serie AGetty Images Sport
Stefano Silvestri

Infortunio Baschirotto: i tempi di recupero, quando torna e quante partite salta

Il centrale della Cremonese ha rimediato un problema muscolare nei giorni precedenti la trasferta contro la Roma: quando può tornare in campo l'ex leccese.

In caduta libera e ora costretta concretamente a lottare contro la retrocessione, la Cremonese ha perso Federico Baschirotto. Ovvero il pilastro della propria retroguardia sin dall'inizio del campionato.

L'ex centrale difensivo del Lecce, arrivato dal Salento la scorsa estate, ha dato forfait nei giorni precedenti Roma-Cremonese. Gara che la formazione di Davide Nicola ha poi perso per 3-0, allungando la propria striscia di partite senza vittoria.

Come sta Baschirotto? E quando può tornare in campo? La situazione del difensore della Cremonese.

  • L'INFORTUNIO DI BASCHIROTTO

    Dalla Cremonese filtra unicamente che l'infortunio di Baschirotto è di natura muscolare, dunque non traumatica: ancora non è trapelata nel dettaglio, invece, l'entità del guaio fisico del calciatore grigiorosso.

    Alla vigilia di Roma-Cremonese, Nicola in conferenza stampa ha confermato: "Perderemo Baschirotto per un problemino muscolare". L'ex leccese non è stato quindi convocato per la gara dell'Olimpico.

  • I TEMPI DI RECUPERO

    I tempi di recupero non sono ancora stati quantificati: saranno resi noti dopo gli accertamenti a cui il giocatore della Cremonese si sottoporrà con ogni probabilità nei primi giorni della nuova settimana.

    La certezza è che Baschirotto non giocherà Cremonese-Milan di domenica 28 febbraio: sempre Nicola ha annunciato dopo Roma-Cremonese che il centrale "ne avrà per un po'".

  • QUANDO TORNA BASCHIROTTO

    La speranza della Cremonese sembra essere quella di riavere a disposizione Baschirotto già nel mese di marzo, ma anche in questo caso al momento non esistono certezze. La Gazzetta dello Sport ha ipotizzato un'assenza di un paio di partite, che però potrebbero in realtà essere di più: sempre Nicola ha infatti spiegato dopo la partita contro la Roma che il giocatore "sarà indisponibile ancora per diverse partite". 

  • QUANTE PARTITE SALTA BASCHIROTTO

    • Cremonese-Milan (Serie A) - 1 marzo
    • Lecce-Cremonese (Serie A) - 7 o 8 marzo

    IN DUBBIO PER...

    • Cremonese-Fiorentina (Serie A) - 14 o 15 marzo
