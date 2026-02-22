Infortunio Baschirotto: i tempi di recupero, quando torna e quante partite salta

In caduta libera e ora costretta concretamente a lottare contro la retrocessione, la Cremonese ha perso Federico Baschirotto. Ovvero il pilastro della propria retroguardia sin dall'inizio del campionato.
L'ex centrale difensivo del Lecce, arrivato dal Salento la scorsa estate, ha dato forfait nei giorni precedenti Roma-Cremonese. Gara che la formazione di Davide Nicola ha poi perso per 3-0, allungando la propria striscia di partite senza vittoria.
Come sta Baschirotto? E quando può tornare in campo? La situazione del difensore della Cremonese.