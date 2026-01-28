Infortunio Barella, l'esito degli esami e il comunicato dell'Inter: quando torna, quante partite salta e chi gioca al suo posto

Le condizioni di Nicolò Barella tengono in apprensione l’Inter.
Il centrocampista nerazzurro si è fermato alla vigilia della sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund e non è partito per la Germania, dove stasera la squadra di Chivu affronterà i gialloneri nell’ultima gara della League Phase.
Una defezione pesante che si aggiunge, come segnalato dallo stesso club, alle assenze già note di Hakan Calhanoglu e Denzel Dumfries e che obbliga Cristian Chivu a ridisegnare la mediana.
All’indomani dello stop, Barella si è sottoposto agli esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio e valutare le tempistiche del recupero.