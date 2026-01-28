Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
FC Internazionale v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport
Alessandro De Felice

Infortunio Barella, l'esito degli esami e il comunicato dell'Inter: quando torna, quante partite salta e chi gioca al suo posto

Il centrocampista nerazzurro fermato da un lieve risentimento muscolare: il comunicato dell’Inter, le gare che perderà e le soluzioni di Chivu a centrocampo.

Pubblicità

Le condizioni di Nicolò Barella tengono in apprensione l’Inter. 

Il centrocampista nerazzurro si è fermato alla vigilia della sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund e non è partito per la Germania, dove stasera la squadra di Chivu affronterà i gialloneri nell’ultima gara della League Phase.

Una defezione pesante che si aggiunge, come segnalato dallo stesso club, alle assenze già note di Hakan Calhanoglu e Denzel Dumfries e che obbliga Cristian Chivu a ridisegnare la mediana.

All’indomani dello stop, Barella si è sottoposto agli esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio e valutare le tempistiche del recupero.

  • INFORTUNIO BARELLA: LA NOTA DELL’INTER

    A fermare Barella, come riportato dall’Inter, è stato “lieve risentimento al muscolo psoas della coscia destra”, un problema muscolare avvertito durante l’ultima sessione di allenamento. 

    Il giocatore, come comunicato dal club, “si è sottoposto questa mattina a esami clinico-strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano” e le sue condizioni «saranno valutate giorno dopo giorno”.

    • Pubblicità

  • QUANDO TORNA BARELLA E QUALI PARTITE SALTA

    Alla luce del quadro clinico, Nicolò Barella non verrà rischiato neppure nei prossimi impegni ravvicinati. 

    Il centrocampista non giocherà contro la Cremonese, nel prossimo turno di campionato, e con ogni probabilità resterà fuori anche dalla gara di Coppa Italia contro il Torino. 

    L’obiettivo del club è averlo a disposizione per la sfida di campionato contro il Sassuolo in programma l’8 febbraio, con l’intenzione di riportarlo stabilmente titolare nel successivo big match contro la Juventus.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • CHI GIOCA AL POSTO DI BARELLA

    Le scelte per Chivu si complicano ulteriormente per l’assenza di Calhanoglu, costringendo l’Inter a una mediana inedita nella serata tedesca. 

    La soluzione più probabile è rappresentata dall’impiego di Sucic nel ruolo lasciato scoperto da Barella, con Zielinski e Mkhitaryan a completare il terzetto centrale. 

    Una combinazione praticamente obbligata, resa necessaria dall’emergenza infortuni che colpisce il reparto nerazzurro proprio nel momento più delicato della stagione.

Champions League
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Inter crest
Inter
INT
Serie A
Cremonese crest
Cremonese
CRE
Inter crest
Inter
INT
0