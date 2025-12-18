Infortuni in crescita, i dati sulla Serie A e le squadre che hanno pagato di più: in testa c'è la Juventus, seguono Milan e Inter

Se allarghiamo lo sguardo alle ultime cinque stagioni il quadro generale non cambia.

Il numero più elevato di infortuni in Serie A si è registrato nella stagione 2020/21 (879). La Juventus è il club che ha sostenuto il costo complessivo più elevato pari a 97,71 milioni di euro, con una media di 19,54 milioni di euro a stagione. I bianconeri inoltre hanno registrato il maggior numero di episodi in tre delle ultime cinque stagioni

Mentre il Milan nella stagione 2021/22, quella dello Scudetto rossonero, ha registrato il quarto numero più alto di infortuni (55).