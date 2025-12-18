Infortuni in crescita, i dati sulla Serie A e le squadre che hanno pagato di più: in testa c'è la Juventus, seguono Milan e Inter

Il calcio non si ferma mai e con l'aumentare delle partite sembrano aumentare anche gli infortuni. Ma è davvero così?
I dati del Men’s European Football Injury Index, il rapporto di Howden, broker assicurativo globale leader in Italia, che analizza gli infortuni nei cinque principali campionati europei di calcio maschili, dicono di sì.
Gli infortuni in Serie A nella stagione 2024/25 sono aumentati rispetto a quella precedente. Ed il costo complessivo ha sfondato il tetto dei 100 milioni di euro per le società.
Quella che ha pagato di più gli infortuni in termini economici è stata la Juventus, seguita da Milan e Inter.