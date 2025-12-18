Pubblicità
Lelio Donato

Infortuni in crescita, i dati sulla Serie A e le squadre che hanno pagato di più: in testa c'è la Juventus, seguono Milan e Inter

I dati del Men’s European Football Injury Index confermano come gli infortuni in Serie A siano aumentati. La squadra che ha pagato il costo più alto è la Juventus.

Il calcio non si ferma mai e con l'aumentare delle partite sembrano aumentare anche gli infortuni. Ma è davvero così?

I dati del Men’s European Football Injury Index, il rapporto di Howden, broker assicurativo globale leader in Italia, che analizza gli infortuni nei cinque principali campionati europei di calcio maschili, dicono di sì.

Gli infortuni in Serie A nella stagione 2024/25 sono aumentati rispetto a quella precedente. Ed il costo complessivo ha sfondato il tetto dei 100 milioni di euro per le società.

Quella che ha pagato di più gli infortuni in termini economici è stata la Juventus, seguita da Milan e Inter.

  • INFORTUNI IN SERIE A: DATI IN CRESCITA

    Ma quanti sono stati gli infortuni in Serie A nella stagione 2024/25? 

    Il campionato italiano ha fatto registrare 858 infortuni, segnando un +24% rispetto alla stagione precedente.

    Il costo complessivo degli infortunio per le società ha invece raggiunto la cifra di 103,14 milioni di euro, ma con differenze significative tra i vari club.

    Gli infortuni muscolari sono i più frequenti, con 318 casi ha hanno un costo medio contenuto (0,08 milioni di euro). Gli infortuni al ginocchio invece risultano i più gravi e costosi (0,39 milioni di euro di media).
  • CHI HA PAGATO DI PIÙ GLI INFORTUNI

    La società italiana che ha pagato di più gli infortuni in termini economici è la Juventus.

    I bianconeri hanno sostenuto un costo di 16,75 mln di euro, pari al 16,24% del totale di tutta la Serie A. Seguono il Milan con 13,01 milioni e l'Inter con 10,93 milioni.

    In termini numerici invece sono i nerazzurri ad aver subito più infortuni, ben 71, seguiti dal Milan con 58 e dal Monza con 57. La Juventus in questo caso è solo quarta con 56 infortuni.

    Da cosa deriva quindi il costo maggiore per i bianconeri? La Juventus presenta una media di 24 giorni di infortunio, superiore a quella di Inter (13 giorni) e Milan (20 giorni).

  • LE ULTIME CINQUE STAGIONI: JUVE SEMPRE IN TESTA

    Se allarghiamo lo sguardo alle ultime cinque stagioni il quadro generale non cambia.

    Il numero più elevato di infortuni in Serie A si è registrato nella stagione 2020/21 (879). La Juventus è il club che ha sostenuto il costo complessivo più elevato pari a 97,71 milioni di euro, con una media di 19,54 milioni di euro a stagione. I bianconeri inoltre hanno registrato il maggior numero di episodi in tre delle ultime cinque stagioni

    Mentre il Milan nella stagione 2021/22, quella dello Scudetto rossonero, ha registrato il quarto numero più alto di infortuni (55).

  • GLI INFORTUNI NEI TOP 5 CAMPIONATI EUROPEI

    E come vanno le cose negli altri principali campionati europei? 

    Anche in questo caso il numero degli infortuni è aumentato nella stagione 2024/25 ma con una riduzione complessiva dei costi per i club. 

    La Bundesliga è stato il campionato con il maggior numero di infortuni (1.197), mentre la Premier League con 957 infortuni ha avuto il più alto impatto economico pari ad un costo complessivo di 285,7 milioni di euro. 

    Il costo per La Liga è pari a 118 milioni (957 infortuni). La Serie A si piazza penultima, seguita solo dalla Ligue 1 (483 infortuni, 58,4 milioni).

