Incredibile in Bulgaria: minuto di raccoglimento per un ex giocatore che è ancora vivo

Petko Ganchev si è ritrovato al centro di una vicenda clamorosa: “Mia moglie urlava ‘hanno annunciato in tv che sei morto’”.

Un minuto di raccoglimento per ricordare Petko Ganchev, ex attaccante bulgaro classe 1946.

E’ accaduto prima della sfida valida per la venticinquesima giornata della Parva Liga (il massimo campionato di Bulgaria) che ha avuto per protagoniste Arda Kardzhali e Levski Sofia e fin qui non c’è nulla di strano, se non fosse che Ganchev invece non è venuto a mancare ed anzi gode di perfetta salute.

Una gaffe che ha del clamoroso e che infatti nelle ultime ore ha fatto e sta facendo il giro del mondo.