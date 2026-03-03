Incredibile al Flamengo: Filipe Luis è stato esonerato dopo aver vinto 8-0

Si può esonerare un allenatore che ha appena vinto 8-0? Sì, si può. E il Flamengo, nelle ultime ore, ne ha dato un'ampia dimostrazione annunciando ufficialmente allontanamento di Filipe Luis.
Il tecnico campione di tutto nel 2025, colui che ha consentito al Fla di vivere una nuova era di vittorie, non siede più sulla panchina rossonera. Anche se nella notte ha conquistato un successo di proporzioni bibliche, travolgendo il Madureira nella semifinale del Campionato Carioca e approdando in finale, dove sfiderà il Fluminense.
Le motivazioni? Ci sono, almeno nella testa dei dirigenti del Flamengo. Anche se dall'esterno possono apparire di difficile comprensione.