Flamengo v Lanus - CONMEBOL Recopa 2026Getty Images Sport
Stefano Silvestri

Incredibile al Flamengo: Filipe Luis è stato esonerato dopo aver vinto 8-0

Il club brasiliano ha annunciato l'allontanamento dell'allenatore campione di tutto nel 2025, due mesi dopo avergli rinnovato il contratto. Al suo posto è in arrivo l'ex Monaco Leonardo Jardim.

Si può esonerare un allenatore che ha appena vinto 8-0? Sì, si può. E il Flamengo, nelle ultime ore, ne ha dato un'ampia dimostrazione annunciando ufficialmente allontanamento di Filipe Luis.

Il tecnico campione di tutto nel 2025, colui che ha consentito al Fla di vivere una nuova era di vittorie, non siede più sulla panchina rossonera. Anche se nella notte ha conquistato un successo di proporzioni bibliche, travolgendo il Madureira nella semifinale del Campionato Carioca e approdando in finale, dove sfiderà il Fluminense.

Le motivazioni? Ci sono, almeno nella testa dei dirigenti del Flamengo. Anche se dall'esterno possono apparire di difficile comprensione.

  • UN ANNO INIZIATO MALISSIMO

    Il club di Rio de Janeiro ha iniziato con il piede sbagliato il 2026: prima ha perso la Supercopa do Brasil contro il Corinthians, quindi anche la Recopa Sudamericana contro il Lanus, venendo battuto tre volte su tre, due dei quali dagli argentini.

    La pressione su Filipe Luis è così diventata quasi insostenibile. Tanto che nemmeno il larghissimo successo sul Madureira ha procrastinato una decisione che la dirigenza aveva sostanzialmente preso già nei giorni precedenti la partita.

    "Il Flamengo informa che, a partire da martedì 3, Filipe Luís non sarà più alla guida della prima squadra - ha così annunciato il club subito dopo la gara - Il Flamengo ringrazia l'ex giocatore e allenatore Filipe Luís per tutto ciò che ha realizzato e condiviso in questo percorso. Il club gli augura successo e buona fortuna per il prosieguo della sua carriera professionistica".

  • CAMPIONE DI TUTTO

    E dire che Filipe Luis è considerato in maniera unanime l'allenatore emergente per eccellenza del calcio sudamericano. Del resto basta dare uno sguardo alla sua bacheca per comprendere da dove venga una simile nomea: l'ex terzino di Atletico Madrid e Chelsea ha vinto praticamente tutto in brevissimo tempo.

    Nel 2025 Filipe Luis ha portato il Flamengo sia sul tetto nazionale che continentale, alzando in pochi giorni il trofeo del Brasileirão e quello della Copa Libertadores. Oltre a un Mondiale per Club perso solamente ai calci di rigore contro il PSG. In precedenza aveva conquistato anche una Copa do Brasil (il suo primo successo), una Supercopa do Brasil e un Campionato Carioca.

    Dettaglio: Filipe Luis ha iniziato ad allenare a livello di prima squadra soltanto nel 2024. Nel settembre di quell'anno il Flamengo lo ha promosso dalle giovanili al posto dell'ex ct Tite, conquistando subito la Copa do Brasil sotto la sua guida e gettando le basi di un 2025 strepitoso.

  • AVEVA APPENA RINNOVATO

    Un altro fatto curioso è che Filipe Luis aveva appena rinnovato il proprio contratto con il Flamengo. Storia recente, storia di poco più di due mesi fa: la firma era arrivata alla fine di dicembre, a pochi giorni dalla scadenza del precedente contratto e con il serio rischio che le strade si dividessero.

    "La storia non smetterà di essere scritta", annunciava un Fla trionfante dopo l'accordo. Un'intesa valida per altri due anni, fino al 2027. Ma il contratto è stato stracciato dopo le prime sconfitte, come spesso accade nel calcio brasiliano.

  • IN ARRIVO JARDIM

    Il nuovo allenatore del Flamengo sarà un portoghese: si tratta di Leonardo Jardim, pronto a prendere l'eredità di Filipe Luis dopo il bel lavoro svolto alla guida del Cruzeiro nel 2025 e la separazione di dicembre con il club mineiro.

    Classe 1974, Jardim si è messo in mostra un decennio fa circa sulla panchina del Monaco: trascinati da un allora giovanissimo Kylian Mbappé, nel 2016/17 i monegaschi sono riusciti a issarsi fino alle semifinali di Champions League, perdendole contro la Juventus di Massimiliano Allegri e Gonzalo Higuain.

