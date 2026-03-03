Incredibile al Flamengo: Filipe Luis è stato esonerato dopo aver vinto 8-0

E dire che Filipe Luis è considerato in maniera unanime l'allenatore emergente per eccellenza del calcio sudamericano. Del resto basta dare uno sguardo alla sua bacheca per comprendere da dove venga una simile nomea: l'ex terzino di Atletico Madrid e Chelsea ha vinto praticamente tutto in brevissimo tempo.

Nel 2025 Filipe Luis ha portato il Flamengo sia sul tetto nazionale che continentale, alzando in pochi giorni il trofeo del Brasileirão e quello della Copa Libertadores. Oltre a un Mondiale per Club perso solamente ai calci di rigore contro il PSG. In precedenza aveva conquistato anche una Copa do Brasil (il suo primo successo), una Supercopa do Brasil e un Campionato Carioca.

Dettaglio: Filipe Luis ha iniziato ad allenare a livello di prima squadra soltanto nel 2024. Nel settembre di quell'anno il Flamengo lo ha promosso dalle giovanili al posto dell'ex ct Tite, conquistando subito la Copa do Brasil sotto la sua guida e gettando le basi di un 2025 strepitoso.