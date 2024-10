Inchiesta ultras Inter, Ferdico intercettato: "Incontrati Barella e Calhanoglu per i biglietti della finale di Champions"

Dalle intercettazioni spunta il rapporto tra Ferdico e i due giocatori. Chiamato in causa Zanetti che "avrebbe informato la Curva su un monitoraggio".

Dall'inchiesta portata avanti dalla Procura di Milano emergono sempre più risvolti in merito ai comportamenti degli ultras di Inter e Milan, i cui vertici sono stati decapitati dall'ondata di arresti abbattutasi nelle ultime ore.

Gli atti dell'indagine sono ricchi di retroscena riguardanti anche tesserati della società: in tal caso dell'Inter, con Simone Inzaghi chiamato più volte in causa da Marco Ferdico, uno dei leader della Curva Nord, ora in carcere.

Dalle intercettazioni di Ferdico emergono anche rapporti diretti con Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu, incontrati per avere rassicurazioni sul reperimento di un maggior numero di biglietti per la finale di Champions League contro il Manchester City del 10 giugno 2023.