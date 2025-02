Diawara ceduto alla Roma parallelamente all'acquisto di Manolas, Karnezis e i giovani Liguori, Manzi e Palmieri contropartite al Lille per Osimhen.

Le indagini della Procura di Roma, legata a presunte plusvalenze che - come fatto sapere dall'ANSA - hanno portato alla richiesta di rinvio a giudizio di Aurelio De Laurentiis, dell'amministratore delegato del Napoli Andrea Chiavelli e del club partenopeo con l'accusa di falso in bilancio, vedono nei radar degli inquirenti i trasferimenti in azzurro di Kostas Manolas e Victor Osimhen, avvenuti rispettivamente nelle estati del 2019 e del 2020.

Cosa rischia il Napoli sul piano sportivo

Una doppia operazione di mercato che, oltre al difensore greco e all'attaccante nigeriano, ha coinvolto nelle trattative anche altri calciatori: nello specifico, trattasi di Amadou Diawara e Orestis Karnezis e degli allora Primavera Luigi Liguori, Claudio Manzi e Ciro Palmieri.

La cessione del centrocampista ex Bologna ai giallorossi avvenne parallelamente all'affare Manolas, mentre il portiere greco e i 3 giovani furono invece contropartite tecniche affiancate al conguaglio economico corrisposto al Lille per acquistare il cartellino di Osimhen.