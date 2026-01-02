Incendio in Svizzera, ferito anche un calciatore del Pescara: leggere ustioni riportate

C'è anche Eliot Thelen, giocatore 18enne del Pescara, tra i feriti di Crans-Montana, in Svizzera. L'incendio che ha causato decine di morti e un centinaio di feriti nella serata di Capodanno ha coinvolto anche il giovane calciatore del team abruzzese, attualmente facente parte dell'Under 19.
Riuscito a fuggire dal Le Constellation, il bar in fiamme in cui sono morte più di 47 persone, Thelen ha riportato solo leggere ustioni alle dita della mano destra.
Un destino peggiore lo sta vivendo invece Tahirys Dos Santos, esterno classe 2006 del Metz B che ha riportato gravi ustioni per cui è stato necessario l'immediato ricovero in ospedale.