Pubblicità
Pubblicità
Statua Cristiano Ronaldo FunchalGetty Images
Alessandro De Felice

Incendiata la statua di Cristiano Ronaldo a Madeira: il gesto dell'influencer portoghese contro CR7 e perché l'ha fatto

Un giovane dà fuoco al monumento accanto al Museo CR7 e pubblica il video sui social: identificato e inviato a valutazione psichiatrica.

Pubblicità

Tensione a Funchal, sull’isola di Madeira, luogo natio di Cristiano Ronaldo: la statua dedicata al fuoriclasse portoghese è stata incendiata da un giovane influencer che ha filmato l’atto e lo ha diffuso sui social. 

L’autore del gesto è stato subito identificato dalla polizia, che ha accertato l’assenza di danni significativi al monumento dedicato all’ex calciatore di Sporting, Manchester United, Real Madrid e Juventus e ora in forza Al Nassr, club saudita.

L'episodio, accaduto martedì mattina, ha destato grande clamore nell’area della Avenida do Mar, dove si trova il Museo CR7, dedicato proprio a Cristiano Ronaldo.

  • LA STATUA DI CR7 IN FIAMME

    Secondo quanto riportato dal Jornal da Madeira, l’uomo, identificato sui social come “zaino.tcc.filipe”, si è avvicinato alla statua dedicata a Cristiano Ronaldo munito di un contenitore di liquido infiammabile, con cui ha cosparso il monumento posto accanto al Museo CR7

    Le immagini, diffuse dallo stesso autore su Instagram, mostrano l’uomo mentre balla al ritmo di musica techno, insulta la statua e, usando un accendino, appicca il fuoco che però si spegne in pochi secondi senza provocare danni strutturali evidenti. 

    Nei post che accompagnano il video, il giovane ha definito il suo atto come “l’ultimo avviso di Dio” a Ronaldo.

    • Pubblicità

  • IDENTIFICATO DALLA POLIZIA

    Una fonte ufficiale del Comando della PSP di Madeira ha dichiarato ai media locali che la polizia è venuta a conoscenza dell’accaduto martedì stesso, confermando che l’uomo “è conosciuto nel Funchal per situazioni simili”. 

    Le autorità lo hanno rintracciato poco dopo la diffusione del video. 

    Secondo quanto riportato da vari organi di stampa portoghesi, l’influencer è stato successivamente arrestato e, in coordinamento con l’Autorità Sanitaria, sottoposto a un mandato di invio alla emergenza psichiátrica, come confermato nel comunicato ufficiale del Comando RegionalediMadeira della Polícia de Segurança Publica

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL MOTIVO DEL GESTO

    II video condiviso dall’uomo mostrano chiaramente la sequenza dell’atto vandalico: musica alta da una cassa portatile, danza, il liquido infiammabile versato dall’alto della statua e l’accensione del fuoco che si estingue quasi subito. 

    Le pubblicazioni del giovane sui social, come riferito dai media portoghesi, sono legate a riferimenti religiosi e segnali di instabilità emotiva. 

  • LA STATUA DI CR7 E IL LEGAME CON FUNCHAL

    L’episodio si è verificato nella città natale di Cristiano Ronaldo, dove il giocatore ha voluto collocare il principale museo dedicato alla sua carriera, finanziato personalmente. 

    La statua vandalizzata si trova proprio all’ingresso del Museo CR7, luogo simbolico per gli abitanti dell’isola. 

    Al momento, come riferito dai media locali, non risultano comunicazioni ufficiali sullo stato dell’opera e Cristiano Ronaldo non ha rilasciato dichiarazioni sull’accaduto.

  • Pubblicità
    Pubblicità
1ª Divisione
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN
Al-Taawoun crest
Al-Taawoun
ALT
0