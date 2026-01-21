Incendiata la statua di Cristiano Ronaldo a Madeira: il gesto dell'influencer portoghese contro CR7 e perché l'ha fatto

Tensione a Funchal, sull’isola di Madeira, luogo natio di Cristiano Ronaldo: la statua dedicata al fuoriclasse portoghese è stata incendiata da un giovane influencer che ha filmato l’atto e lo ha diffuso sui social.

L’autore del gesto è stato subito identificato dalla polizia, che ha accertato l’assenza di danni significativi al monumento dedicato all’ex calciatore di Sporting, Manchester United, Real Madrid e Juventus e ora in forza Al Nassr, club saudita.

L'episodio, accaduto martedì mattina, ha destato grande clamore nell’area della Avenida do Mar, dove si trova il Museo CR7, dedicato proprio a Cristiano Ronaldo.