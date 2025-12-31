Inaki Williams protesta: "Giocare la Supercoppa di Spagna in Arabia Saudita è una me**a"

La Supercoppa Italiana se n'è andata in archivio poco prima di Natale: l'ha vinta il Napoli battendo prima il Milan e poi il Bologna. E ora è il turno della Supercoppa di Spagna, che vedrà la partecipazione di Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid e Athletic.
Il torneo iberico segue lo stesso formato del nostro: due semifinali, una finale. Non solo: proprio come la Supercoppa Italiana si giocherà in Arabia Saudita. Il che non va decisamente giù a Inaki Williams, uno dei protagonisti che la prossima settimana scenderanno in campo.
Il capitano dell'Athletic, e fratello maggiore di Nico, ha parlato con i giornalisti martedì esprimendo la propria posizione. Non nuova, ma forte e soprattutto più decisa che mai.