Inaki WilliamsGetty
Stefano Silvestri

Inaki Williams protesta: "Giocare la Supercoppa di Spagna in Arabia Saudita è una me**a"

Il capitano dell'Athletic, una delle quattro squadre che nei prossimi giorni si contenderanno il trofeo: "Portare una competizione in un altro paese non è facile per i tifosi".

La Supercoppa Italiana se n'è andata in archivio poco prima di Natale: l'ha vinta il Napoli battendo prima il Milan e poi il Bologna. E ora è il turno della Supercoppa di Spagna, che vedrà la partecipazione di Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid e Athletic

Il torneo iberico segue lo stesso formato del nostro: due semifinali, una finale. Non solo: proprio come la Supercoppa Italiana si giocherà in Arabia Saudita. Il che non va decisamente giù a Inaki Williams, uno dei protagonisti che la prossima settimana scenderanno in campo.

Il capitano dell'Athletic, e fratello maggiore di Nico, ha parlato con i giornalisti martedì esprimendo la propria posizione. Non nuova, ma forte e soprattutto più decisa che mai.

  • "UNA ME**A"

    "L'ho già detto molte volte e non ho peli sulla lingua su questi argomenti - ha detto il più grande dei Williams - Per me, giocare in Arabia Saudita è una me**a, per dirla senza mezzi termini. Dover portare una competizione nazionale in un altro paese non è facile per i tifosi, soprattutto quando si tratta di agevolare i loro spostamenti. Sembra di giocare fuori casa. Se si giocasse qui, sappiamo tutti quanti tifosi dell'Athletic verrebbero a sostenerci".

  • DIVENTERÀ PADRE

    Di mezzo, per Inaki Williams, c'è anche una questione personale come da lui stesso spiegato:

    "Tra pochi giorni diventerò padre. Dover lasciare mia moglie e mio figlio qui è una sofferenza, ma fa parte del lavoro. Sono a disposizione del club e cercherò di dare il massimo in Supercoppa".

  • "SPECIALE COMPETERE PER UN TITOLO"

    La Supercoppa, in ogni caso, si dovrà disputare. E nonostante le rimostranze di Williams, si dovrà disputare in Arabia Saudita.

    "È sempre speciale poter competere per un titolo. Non siamo i favoriti, ma sappiamo bene cosa dobbiamo fare. Non sarà facile, anche perché poi avremo molte trasferte e torneremo a giocare di nuovo in casa solo il 28 gennaio. Dobbiamo iniziare a fare passi avanti ora, la stagione scorre e abbiamo un disperato bisogno di vittorie. Vogliamo raggiungere i nostri obiettivi e speriamo di riuscirci nel 2026".

  • QUANDO SI GIOCA LA SUPERCOPPA SPAGNOLA

    La Supercoppa spagnola non si giocherà a Riad, come la Supercoppa Italiana, bensì a Jeddah. Sempre in Arabia Saudita, come detto, come ormai è tradizione da diversi anni.

    La prima semifinale tra Barcellona e Athletic si giocherà mercoledì 7 gennaio, mentre 24 ore più tardi è in programma la seconda tra il Real Madrid e l'Atletico Madrid. La finale della competizione andrà infine in scena domenica 11 gennaio.

0