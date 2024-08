In Copertina - Kvaratkshelia e la scelta più difficile: caricarsi il Napoli sulle spalle per riportarlo in alto

Kvaratskhelia trascinatore del Napoli contro il Bologna: situazione agli antipodi rispetto al momento vissuto da Osimhen.

Da quando le gare di Serie A sono spalmate in fasce orarie e giorni diversi, le copertine assegnate in una giornata di campionato sono tante, praticamente una per ogni match. In maniera un po' nostalgica, però, l'idea di dedicare una "copertina" a uno solo dei protagonisti del weekend scegliendo tra i tanti che calcano i campi della Serie A punta a porre un accento più marcato.

La seconda copertina della stagione è tutta per Khvicha Kvaratskhelia che con la sua sontuosa prestazione ha regalato al Napoli molto più dei preziosi primi 3 punti della gestione Conte.

Dopo la figuraccia di Verona infatti, il georgiano ha spento i fuocherelli che si erano accesi attorno alla squadra, contribuendo in maniera decisiva a dimostrare che il Napoli di quest'anno può far sicuramente meglio di quello visto la scorsa stagione.