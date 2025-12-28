Impatto da urlo di Pio Esposito in Atalanta-Inter: assist dopo due minuti e prestazione di alto livello

L'Inter piazza il colpo alla New Balance Arena e si riprende la vetta della classifica rispondendo nel miglior modo possibile alle vittorie di Milan, Napoli e Juventus.
A decidere il match contro l'Atalanta ci ha pensato Lautaro Martinez, imbeccato però dal prezioso assist di Francesco Pio Esposito, il cui impatto sul match è stato semplicemente devastante.
In campo da una manciata minuti, e solo per l'ultimo spezzone di gara, il classe 2005 ha fornito una risposta importantissima mandando un segnale concreto e molto solido sia al suo allenatore che alla concorrenza nel reparto avanzato.