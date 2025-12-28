Impatto da urlo di Pio Esposito in Atalanta-Inter: assist dopo due minuti e prestazione di alto livello

La mezz'ora scarsa avuta a disposizione è stata più che sufficiente a Pio Esposito per lasciare un segno indelebile sul ma non solo. Il classe 2005, infatti, si è calato in maniera istantanea in partita fornendo una risposta importantissima in chiave futura e in vista del prosieguo della stagione.

La prestazione di Pio Esposito, infatti, equivale ad una vera e propria dichiarazione d'intenti che all'interno del mondo Inter tutti hanno recepito perfettamente: il centravanti azzurro è pronto a lottare per scalare ulteriormente le gerarchie e per ritagliarsi uno spazio sempre più importante all'interno dello scacchiere di Chivu. A Bergamo gli sono bastati 24 minuti per chiarire le proprie serissime intenzioni.