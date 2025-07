Immobile subito caldo, tre goal in due partite: tra il dualismo con Castro e sogni di gloria, cosa aspettarsi da lui a Bologna

L'ex laziale ha segnato con un tiro a giro alla Virtus Verona e all'esordio aveva già timbrato una doppietta: come verrà gestito da Italiano.

Qualcuno lo ha già ribattezzato "tiro a Ciro". Un tempo era prerogativa del compagno e amico Lorenzo Insigne, ma anche Ciro Immobile ha nelle proprie corde il tiraggiro. Vedere per credere la perla estratta nell'amichevole di domenica contro la Virtus Verona.

Il nuovo centravanti del Bologna ha segnato così, con un destro rotante finito sotto l'incrocio dei veronesi, la rete del momentaneo 5-0 a 12 minuti dalla fine. L'amichevole non ha avuto storia, è finita 7-0, ma intanto è servita per ribadire come Immobile non abbia alcuna intenzione di mollare la presa sul campionato. Come ai tempi della Lazio.

Immobile ne aveva fatti già due nella gara del proprio debutto con la maglia del Bologna, qualche giorno fa contro i dilettanti del Gitschberg. Anzi: era stato lui ad aprire le marcature stagionali della squadra di Italiano, trovando poi il raddoppio poco prima della fine del primo tempo.

Non c'è da stupirsi, forse. Perché le prime prestazioni di Immobile a Bologna, trattando con tutte le pinze di questo mondo la malleabilità di avversari poco impegnativi, vanno di pari passo con i sogni che l'ex idolo della Lazio tiene nel cassetto. E che presto spera di estrarre, per poterli nuovamente mostrare al mondo intero.