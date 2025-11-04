Ma Immobile quando torna? La data del rientro dall'infortunio e le ultime sulle condizioni dell'attaccante del Bologna

Ma Ciro Immobile quando torna in campo? Se lo chiedono i tifosi del Bologna, che di fatto non hanno ancora potuto vedere in azione l'ex capitano della Lazio, ma se lo chiedono in realtà un po' tutti, avversari compresi.

Immobile si è fatto male alla fine di agosto durante la sfida giocata in casa della Roma alla prima giornata di campionato. E da quel momento non si è più visto in campo né nel gruppo di Vincenzo Italiano, dando vita a un mistero piuttosto fitto.

Il Bologna aveva infatti stimato in un paio di mesi i tempi di recupero di Immobile. Ma i due mesi in questione sono trascorsi e l'ex laziale ancora non è tornato in campo.

La notizia, annunciata da Daniel Niccolini ovvero il vice di Vincenzo Italiano, è che ci siamo quasi: Immobile sta per tornare a disposizione.