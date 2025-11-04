Pubblicità
Stefano Silvestri

Ma Immobile quando torna? La data del rientro dall'infortunio e le ultime sulle condizioni dell'attaccante del Bologna

Ciro Immobile si allena parzialmente in gruppo dopo l'infortunio di agosto, il rientro è più vicino: quando torna in campo l'attaccante del Bologna.

Ma Ciro Immobile quando torna in campo? Se lo chiedono i tifosi del Bologna, che di fatto non hanno ancora potuto vedere in azione l'ex capitano della Lazio, ma se lo chiedono in realtà un po' tutti, avversari compresi.

Immobile si è fatto male alla fine di agosto durante la sfida giocata in casa della Roma alla prima giornata di campionato. E da quel momento non si è più visto in campo né nel gruppo di Vincenzo Italiano, dando vita a un mistero piuttosto fitto.

Il Bologna aveva infatti stimato in un paio di mesi i tempi di recupero di Immobile. Ma i due mesi in questione sono trascorsi e l'ex laziale ancora non è tornato in campo.

La notizia, annunciata da Daniel Niccolini ovvero il vice di Vincenzo Italiano, è che ci siamo quasi: Immobile sta per tornare a disposizione.

  • LE PAROLE DI NICCOLINI

    Intervenuto in sala stampa al Dall'Ara, Niccolini si è sentito rivolgere una domanda anche sulle condizioni di Immobile. E ha risposto dando nuove informazioni:

    "A breve sarà pronto. Penso o la settimana prossima oppure dopo la sosta. Non so i tempi precisi".

  • NIENTE PARMA

    Dopo aver già saltato 9 partite di campionato e altre 3 di Europa League, insomma, Immobile potrebbe tornare tra i convocati per Bologna-Napoli del 9 novembre.

    Il campione d'Europa 2021 con la maglia dell'Italia, del resto, è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo martedì 4 novembre. 

    Considerato il lunghissimo stop, però, non è escluso che il rientro di Immobile slitti a dopo la sosta.

  • FUORI DALLA LISTA UEFA

    Anche dopo il completo recupero Ciro Immobile non sarà a disposizione del Bologna in Europa League.

    In seguito al serio infortunio subito nella prima giornata di campionato a fine agosto, infatti, l'attaccante era stato escluso dalla lista UEFA.

    Italiano d'altronde nel ruolo può contare su altre due prime punte come Castro e Dallinga che si sono alternati in questo avvio di stagione.

  • QUANDO TORNA IMMOBILE

    Nel caso Immobile non recuperi nemmeno per Bologna-Napoli, avrà un paio di settimane a disposizione per lavorare a Casteldebole e ritrovare la condizione migliore: dopo il weekend dell'8 e 9 novembre il campionato lascerà infatti spazio alla sosta per le nazionali.

    A quel punto sarà praticamente certa la presenza di Immobile per Udinese-Bologna di sabato 22 novembre. Anche se Italiano e i rossoblù sperano, come spiegato, di poter contare su di lui a gara in corso già contro il Napoli.

