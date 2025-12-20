L’uomo delle notti importanti: Immobile si lascia l’infortunio alle spalle e il Bologna ritrova l’arma che cercava

L'arrivo di Immobile a Bologna in estate non è stato affatto casuale. Per chi si chiedeva perché i rossoblù, già dotati di Castro e Dallinga, avessero investito su un altro attaccante, non proprio giovanissimo, ecco la risposta.

Immobile, che a febbraio compirà 36 anni, è l’esperienza che mancava alla squadra di Italiano e che può rivelarsi decisiva in momenti come questo.

Accanto al 21enne Castro e al 25enne Dallinga, il classe 1990 ha il duplice compito di far crescere i compagni e di essere pronto quando conta.

L’infortunio subito all’inizio del campionato contro la Roma ne aveva limitato l’impatto, ma ora Immobile è finalmente a piena disposizione e tutto può andare secondo i piani.