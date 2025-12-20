L’uomo delle notti importanti: Immobile si lascia l’infortunio alle spalle e il Bologna ritrova l’arma che cercava

"Sono il signor Wolf, risolvo problemi", diceva Harvey Keitel in Pulp Fiction, cult degli anni ’90 firmato Quentin Tarantino.
E, in fondo, Ciro Immobile è proprio questo. Il Bologna lo ha voluto con forza in estate per notti come questa: prendersi la responsabilità del rigore decisivo e spedirlo all’incrocio dei pali, regalando ai rossoblù la prima storica finale di Supercoppa Italiana.
Vincenzo Italiano può finalmente sorridere, consapevole che l’infortunio dell’ex Lazio è ormai alle spalle e che ora ha tutte le cartucce a disposizione. L’ultima avventura italiana di Immobile può davvero cominciare.