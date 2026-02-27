Imbattibilità in trasferta, doppio play e rebus attacco: come arriva il Milan alla Cremonese

Ripartire immediatamente così da catalogare il ko di San Siro contro il Parma come un incidente di percorso.
Il Milan di Max Allegri si prepara a tornare in campo in campionato domenica alle 12.30, dove è atteso dalla sfida contro la Cremonese in trasferta: una gara che mette preziosi punti in palio in ottica qualificazione Champions Legaue, proprio nel turno in cui ci sarà lo scontro diretto tra Roma e Juventus.
Ma come arrivano i rossoneri alla sfida contro la Cremonese? Quali saranno le scelte di Allegri? Come reagirà il Milan dopo la sconfitta contro il Parma che ha spento i sogni Scudetto?