Imbattibilità in trasferta, doppio play e rebus attacco: come arriva il Milan alla Cremonese

In questa stagione il Milan ha fatto meglio in trasferta che in casa. Lontano da Milano i rossoneri hanno ottenuto 29 punti (8 vittorie e cinque pareggi) e non hanno mai perso, mentre a San Siro sono 25 i punti conquistati, con due ko all’attivo (proprio contro la Cremonese e nell’ultima giornata contro il Parma).