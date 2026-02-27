Goal.com
AC Milan v Como 1907 - Serie AGetty Images Sport
Nino Caracciolo

Imbattibilità in trasferta, doppio play e rebus attacco: come arriva il Milan alla Cremonese

Il Milan è chiamato subito a reagire dopo la sconfitta contro il Parma: domenica allo Zini i rossoneri affrontano la Cremonese e Allegri è chiamato a sciogliere il rebus attacco.

Ripartire immediatamente così da catalogare il ko di San Siro contro il Parma come un incidente di percorso.

Il Milan di Max Allegri si prepara a tornare in campo in campionato domenica alle 12.30, dove è atteso dalla sfida contro la Cremonese in trasferta: una gara che mette preziosi punti in palio in ottica qualificazione Champions Legaue, proprio nel turno in cui ci sarà lo scontro diretto tra Roma e Juventus.

Ma come arrivano i rossoneri alla sfida contro la Cremonese? Quali saranno le scelte di Allegri? Come reagirà il Milan dopo la sconfitta contro il Parma che ha spento i sogni Scudetto?

  • IMBATTIBILITÀ IN TRASFERTA

    In questa stagione il Milan ha fatto meglio in trasferta che in casa. Lontano da Milano i rossoneri hanno ottenuto 29 punti (8 vittorie e cinque pareggi) e non hanno mai perso, mentre a San Siro sono 25 i punti conquistati, con due ko all’attivo (proprio contro la Cremonese e nell’ultima giornata contro il Parma).

  • REAZIONE ROSSONERA

    Il Milan, come detto, deve ripartire e deve farlo prima ancora dal punto di vista mentale che fisico. Il ko contro il Parma ha di fatto spento quasi definitivamente ogni speranza Scudetto (Inter a +10): Allegri si aspetta dai suoi una reazione importante, ben consapevole che ulteriori passi falsi potrebbero ridurre pericolosamente il divario con le inseguitrici nella corsa a un posto Champions.

  • DOPPIO PLAY

    L’infortunio di Loftus-Cheek ha cambiato i piani di Allegri, pronto a ridisegnare un Milan nuovo a centrocampo. Come accaduto contro il Como e contro il Parma (dopo l’infortunio dell’inglese), ad affiancare Modric ci sarà Jashari. Un doppio play che offre meno inserimenti e più palleggio: una precisa scelta tattica, visto che le alternativa – da Fofana a Ricci – non mancano in rosa.

  • REBUS ATTACCO

    Se a centrocampo la scelta sembra ormai fatta, Allegri non ha ancora del tutto sciolto il rebus attacco che ormai si ripropone da inizio stagione. Per motivi diversi (infortuni, scarso rendimento, esigenze tattiche), quando siamo ormai arrivati a fine febbraio il Milan non ha ancora una coppia di attaccanti titolari ben definita. Contro la Cremonese dovrebbe toccare ancora a Leao e Pulisic, ma le quotazioni di Fullkrug – unico centravanti in rosa – sono in risalita.

  • LA PROBABILE FORMAZIONE DEL MILAN

    MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Jashari, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. All.: Allegri. 

