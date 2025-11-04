Pubblicità
Soham Mukherjee

Il Wolverhampton alla ricerca di un allenatore: spunta anche l’opzione Ten Hag

L’ex tecnico del Manchester United sarebbe disponibile ad un ritorno in Premier League: la sua stagione si è aperta con un esonero lampo al Bayer Leverkusen.

L'ex allenatore del Manchester United Erik ten Hag sarebbe "disponibile" a ripartire dal Wolverhampton 

Dopo una brevissima esperienza alla guida del Bayer Leverkusen, scandita solo una vittoria (contro una squadra di serie inferiore nella DFB-Pokal), un pareggio e una sconfitta all'inizio della stagione e soprattutto da un esonero lampo, potrebbe dunque ripartire dal calcio inglese.

Il tecnico olandese in Premier League ha allenato lo United dal 2022 all’ottobre del 2024 quando poi è stato sollevato dal suo incarico. 

  • IL WOLVERHAMPTON ALLA RICERCA DI STABILITA'

    L'atmosfera al Molineux è tesa, poiché la sconfitta di domenica contro il Fulham è stata l'ultima di una serie di risultati negativi che hanno lasciato i Wolves all'ultimo posto della classifica della Premier League con solo due punti ottenuti in 10 partite. 

    Di conseguenza, la dirigenza ha deciso rapidamente di separarsi da Vitor Pereira. Sono già stati avviati i colloqui con l'ex allenatore Gary O'Neil per un suo possibile ritorno, ma questi ha rinunciato alla candidatura, spingendo il club a valutare altre opzioni. 

    Fonti hanno riferito a ESPN che Ten Hag, nonostante nutra alcuni dubbi sull'opportunità di accettare un incarico a metà stagione, è "interessato a discutere" con il club. Tuttavia, la dirigenza dei Wolves preferirebbe un allenatore più giovane per supervisionare la ricostruzione a lungo termine, una posizione che potrebbe giocare a sfavore dell'olandese, che ha 55 anni. Tra gli altri candidati ci sono Michael Carrick (44) e il tecnico del Luton Town Rob Edwards (42). Entrambi sono allenatori più giovani e tatticamente all'avanguardia, in linea con il modello del club.

    LE AVVENTURE A MANCHESTER E LEVERKUSEN

    Quando Ten Hag ha assunto la guida dello United, ha ereditato uno spogliatoio diviso e una tifoseria alla disperata ricerca di una guida. Nella sua prima stagione, ha portato i Red Devils al terzo posto in Premier League, ha vinto la Carabao Cup e ha raggiunto sia la finale della FA Cup che i quarti di finale dell'Europa League. Ma la sua seconda stagione è stata un disastro. 

    Nonostante gli acquisti milionari di Rasmus Hojlund, Mason Mount e Andre Onana, lo United è precipitato all'ottavo posto, ovvero il peggior piazzamento nella storia della Premier League. L'eliminazione nella fase a gironi della Champions League ha rappresentato un'ulteriore grande delusione. Contro ogni pronostico, la squadra di Ten Hag ha sconfitto il Manchester City nella finale della FA Cup, permettendo al tecnico di guadagnarsi non solo la riconferma, ma anche un rinnovo. Tuttavia, quattro mesi dopo, dopo aver perso quattro delle prime nove partite di campionato, la pazienza dello United si è esaurita e Ten Hag è stato licenziato.

    Se Ten Hag sperava che un nuovo inizio in Germania gli avrebbe consentito di rilanciarsi, si sbagliava. La sua esperienza al Bayer Leverkusen è stata breve, amara e, alla fine, dolorosa. Ha attribuito il suo inizio negativo alla decisione del club di vendere diversi giocatori che avevano portato il Leverkusen al suo primo trionfo in Bundesliga. In privato, si dice che si sia sentito "tradito" da quella che ha definito una "situazione impossibile".

  • DATO ANCHE IN ORBITA AJAX

    Nonostante l'interesse dei Wolves, potrebbe esserci un'altra destinazione allettante, che vedrebbe l'allenatore tornare a casa. L'Ajax, il club dove Ten Hag si è fatto un nome, sta vivendo una stagione difficile sotto la guida di John Heitinga. 

    Il grande club olandese ha ottenuto risultati negativi sia in patria che in Europa, e il nome di Ten Hag è stato indicato come possibile sostituto. Mentre il consiglio di amministrazione dell'Ajax rimane riluttante a licenziare Heitinga a metà stagione, fonti interne ammettono che l'ex United sarebbe il successore naturale. 

    Il suo precedente mandato alla Johan Cruyff Arena, dal 2018 al 2022, è stato a dir poco sensazionale, con la conquista di tre titoli Eredivisie, due Coppe KNVB e l'indimenticabile cammino nella Champions League del 2019, che ha visto la compagine olandese sorprendere il Real Madrid e la Juventus sulla strada verso le semifinali. Conosce il club alla perfezione, ne comprende la cultura dell'accademia e incarna la filosofia offensiva che i tifosi dell'Ajax desiderano ardentemente.

    IL WOLVERHAMPTON CORRERA' IL RISCHIO?

    Ten Hag porterebbe esperienza e autorevolezza ai Wolves, ma rappresenterebbe anche un rischio. 

    Le sue due precedenti esperienze al Manchester United e al Leverkusen si sono concluse in maniera deludente e, per un club che rischia la retrocessione, potrebbe essere troppo azzardato affidargli un incarico così delicato. E poi c'è la questione finanziaria. Secondo quanto riferito, i proprietari dei Wolves hanno imposto limiti di spesa rigorosi per la finestra di mercato di gennaio. Dopo aver perso giocatori chiave come Matheus Cunha e Rayan Ait-Nouri in estate, la rosa è ridotta. Senza rinforzi, qualsiasi nuovo allenatore dovrà affrontare una sfida monumentale per mantenere a galla la squadra. Ten Hag correrà il rischio e metterà in gioco ancora una volta la sua reputazione? Solo il tempo lo dirà.

