Il Watch Party di DAZN per Inter-River Plate: come fare per partecipare all'evento a Milano

DAZN ripropone l'evento esclusivo già organizzato per Al Ain-Juventus: tutte le informazioni su come parteciparvi.

Così come la gara vinta dalla Juventus contro l'Al Ain, quella che vedrà protagonista l'Inter contro il River Plate, in programma nella notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 giugno con calcio d'inizio alle 21, potrà essere vista in maniera speciale dai tifosi nerazzurri.

DAZN ha infatti annunciato la riproposizione del Watch Party, ovvero l'iniziativa esclusiva già attuata un paio di notti fa in occasione della sfida dei bianconeri: questa volta di scena ci sarà l'Inter, a caccia della qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club in un gruppo comprendente, oltre al River, anche gli Urawa Red Diamonds e il Monterrey.

Il Watch Party in occasione di Inter-River Plate si terrà a Milano e sarà accessibile ai tifosi nerazzurri, ma in generale a chi vorrà parteciparvi, tramite un concorso sul sito di DAZN. Durante l'evento ci sarà anche uno speciale DJ set, tanti ospiti e talent DAZN.