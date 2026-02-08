Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Tottenham Hotspur v Aston Villa - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport

Il Tottenham rischia di essere trascinato nella lotta per non retrocedere, Vicario: “Risultati inaccettabili”

Il Tottenham è in crisi di risultati e la zona retrocessione è sempre più vicina, Vicario: “Stiamo cercando di andare oltre le difficoltà”.

Pubblicità

Il portiere del Tottenham Hotspur, Guglielmo Vicario, ha ammesso che la sua squadra potrebbe ritrovarsi coinvolta in una lotta per non retrocedere. 

Gli Spurs anche sabato hanno offerto una prova pessima, cedendo senza riuscire ad opporre resistenza, al Manchester United.

La sconfitta per 2-0 costringe ora il Tottenham a guardarsi alle spalle, visti i soli sei punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

  • SPURS A RISCHIO RETROCESSIONE

    Bryan Mbeumo e Bruno Fernandes hanno segnato i goal che hanno consegnato al Manchester United di Michael Carrick la sua quarta vittoria in altrettante partite. Thomas Frank è ora sotto un’enorme pressione a causa di una serie di risultati estremamente deludenti, in particolare in Premier League, che hanno fatto scendere la sua squadra al 14° posto.

    Gli Spurs a tratti sono stati disastrosi sotto la guida dell’allenatore danese e molti suggeriscono che la sua esperienza nel nord di Londra potrebbe andare incontro a una conclusione anticipata qualora le cose non dovessero cambiare. Con Newcastle e Arsenal da affrontare nei prossimi due turni di campionato, c’è la possibilità che il Tottenham scivoli sempre più giù in classifica e verso la zona pericolosa.

    Il nervosismo attorno agli Spurs è stato attenuato solo leggermente dal pareggio della scorsa settimana con il Manchester City, ma comunque hanno ottenuto soltanto due successi nelle ultime 16 partite.

    • Pubblicità
  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-FULHAMAFP

    "RISULTATI NON ACCETTABILI"

    La minaccia della zona retrocessione per gli Spurs è una realtà, e Vicario si rifiuta di escluderla. Il portiere italiano è fermamente convinto che la sua squadre non voglia adagiarsi e finire trascinata in una lotta per la salvezza che vede coinvolte anche squadre come West Ham, Nottingham Forest, Leeds e Crystal Palace.

    Dopo la sconfitta di sabato contro lo United, a Vicario è stato chiesto se il Tottenham fosse in lotta per la retrocessione: “Dipende da come si vedono le cose nella vita. La realtà è che, in termini di risultati, abbiamo faticato molto.

    Due vittorie nelle ultime 16 non sono accettabili per questo club, ma non dobbiamo dimenticare come stiamo cercando di spingerci oltre in condizioni difficili. Questa è la realtà.”

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • COME SI STA DELINEANDO LA LOTTA SALVEZZA

    La vittoria ottenuta dal West Ham sul Burnley sabato pomeriggio gli ha consentito di ridurre il divario dagli Spurs e dal resto delle squadre sopra di loro. Le compagini racchiuse tra il 14° e il 18° posto sono molto ravvicinate e separate da soli sei punti, e una serie negativa da qui alla fine della stagione probabilmente costerà a una di quelle squadre in lotta un posto nella massima serie inglese la prossima stagione.

    Wolves e Burnley sembrano ormai praticamente retrocesse, ma resta ancora un posto da assegnare nella zona rossa. Gli Hammers sono la squadra più in forma tra quelle che lottano in fondo alla classifica, avendo vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni .

    Il Leeds ha avuto la meglio sul Forest venerdì in uno scontro diretto per la salvezza e ha un ottimo rendimento casalingo a Elland Road che dovrebbe permettergli di mantenersi sopra la linea di galleggiamento. Il Forest di Sean Dyche ha del lavoro da fare ed è solo a tre punti dalla zona retrocessione, ma nelle ultime settimane se l’è cavata.

    Palace e Spurs sono le due squadre che affrontano la salita più ripida per costruire slancio. Le Eagles hanno iniziato la stagione in modo straordinario e hanno inanellato una lunga serie di 14 partite senza sconfitte, ma hanno visto prestazioni e risultati precipitare. Il loro compito non è stato aiutato dalla partenza del capitano Marc Guehi.

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-TOTTENHAMAFP

    CALENDARIO COMPLICATO PER GLI SPURS

    Il Newcastle farà di tutto aumentare le difficoltà di Thomas Frank. Il danese potrebbe essere accompagnato alla porta se i risultati restassero stagnanti.

    Il nord di Londra è drammaticamente spaccato e in questa stagione non potrebbe esserci un divario maggiore tra Arsenal e Spurs. Gli acerrimi rivali del Tottenham sembrano avviati a conquistare il titolo di Premier League e nel derby proveranno a sferrare quello che potrebbe rivelarsi un vero e proprio colpo di grazia per Frank e non solo.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Premier League
Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
0