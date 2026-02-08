Il Tottenham rischia di essere trascinato nella lotta per non retrocedere, Vicario: “Risultati inaccettabili”

La vittoria ottenuta dal West Ham sul Burnley sabato pomeriggio gli ha consentito di ridurre il divario dagli Spurs e dal resto delle squadre sopra di loro. Le compagini racchiuse tra il 14° e il 18° posto sono molto ravvicinate e separate da soli sei punti, e una serie negativa da qui alla fine della stagione probabilmente costerà a una di quelle squadre in lotta un posto nella massima serie inglese la prossima stagione.

Wolves e Burnley sembrano ormai praticamente retrocesse, ma resta ancora un posto da assegnare nella zona rossa. Gli Hammers sono la squadra più in forma tra quelle che lottano in fondo alla classifica, avendo vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni .

Il Leeds ha avuto la meglio sul Forest venerdì in uno scontro diretto per la salvezza e ha un ottimo rendimento casalingo a Elland Road che dovrebbe permettergli di mantenersi sopra la linea di galleggiamento. Il Forest di Sean Dyche ha del lavoro da fare ed è solo a tre punti dalla zona retrocessione, ma nelle ultime settimane se l’è cavata.

Palace e Spurs sono le due squadre che affrontano la salita più ripida per costruire slancio. Le Eagles hanno iniziato la stagione in modo straordinario e hanno inanellato una lunga serie di 14 partite senza sconfitte, ma hanno visto prestazioni e risultati precipitare. Il loro compito non è stato aiutato dalla partenza del capitano Marc Guehi.