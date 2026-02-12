Il Tottenham punta sull'ex allenatore del Liverpool come soluzione a breve termine dopo l'esonero di Thomas Frank

Tuttavia, è Pochettino che il consiglio di amministrazione e i tifosi del Tottenham vogliono davvero: i tifosi hanno intonato il nome dell'argentino durante la sconfitta per 2-1 in casa contro il Newcastle, che si è rivelata essere l'ultima partita di Frank.

In precedenza aveva portato gli Spurs alla finale di Champions League nel 2019 e ha lasciato aperta la porta per un ritorno nel calcio inglese, dichiarando alla BBC Sport nel dicembre 2025: "Sì, guardo molto. La Premier League è la migliore al mondo. Certo che mi manca. Sono molto felice negli Stati Uniti, ma penso sempre di tornare un giorno. È il campionato più competitivo e, naturalmente, mi piacerebbe molto tornare".

Pochettino ha un contratto con gli Stati Uniti solo fino all'estate, ma per ora è concentrato sui Mondiali in casa. Se gli Spurs decidessero di rimandare la nomina definitiva fino alla fine della stagione, riponendo immediatamente la loro fiducia in personaggi come Heitinga, secondo il Mail entrerebbero in gioco anche altri allenatori che stanno per concludere i loro rispettivi contratti, come il boss del Bournemouth Andoni Iraola.