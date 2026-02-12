Getty
Il Tottenham punta sull'ex allenatore del Liverpool come soluzione a breve termine dopo l'esonero di Thomas Frank
L'esperienza di Heitinga come giocatore e allenatore
L'ex calciatore della nazionale olandese conosce bene la massima serie inglese, sia dentro che fuori dal campo. Ha giocato con l'Everton e il Fulham, prima di passare all'allenamento con l'Ajax.
Dopo un periodo come allenatore ad interim ad Amsterdam, Heitinga si è unito al suo ex allenatore dei Toffees David Moyes al West Ham nel settembre 2023. Dopo l'addio dello scozzese al London Stadium, nel 2024 è passato al Liverpool, dove ha raggiunto il connazionale Arne Slot ad Anfield.
Heitinga ha lasciato quel ruolo per assumere la guida dell'Ajax nell'estate del 2025, ma è rimasto lì solo pochi mesi, essendo stato sollevato dal suo incarico a novembre dopo aver ottenuto cinque vittorie in 15 partite. È tornato in Inghilterra come membro dello staff tecnico di Frank allo Spurs nel gennaio 2026.
Pausa prima del derby del nord di Londra contro l'Arsenal
Il tecnico danese Frank è ora senza lavoro, dopo otto mesi alla guida del Tottenham, con decisioni importanti da prendere da parte di un club che è precipitato nella zona retrocessione in questa stagione. Il Daily Mail sostiene che Heitinga sia "tra i principali candidati come soluzione a breve termine".
Il quotidiano aggiunge che la decisione sarà presa nei "prossimi giorni". Se Heitinga sarà incaricato di supervisionare gli eventi fino alla fine della stagione, allora gli Spurs "dovranno riorganizzare lo staff tecnico intorno a lui, perché alcuni membri dello staff di Frank, molti dei quali lo hanno seguito dal Brentford, se ne andranno".
Gli Spurs sono nella fortunata posizione di avere tempo dalla loro parte quando si tratta di mettere ordine nella loro struttura tecnica. Non torneranno in campo fino al 22 febbraio, quando affronteranno i rivali dell'Arsenal nel derby del nord di Londra. I giocatori non torneranno al centro di allenamento del club fino a lunedì, dopo che Frank ha concesso loro cinque giorni di riposo.
Keane torna agli Spurs? Altri nomi in lizza
Il Mail afferma che "Robbie Keane è un altro nome che è stato preso in considerazione", con l'ex attaccante del Tottenham attualmente alla guida della squadra ungherese Ferencvaros, che ha portato in testa alla classifica del campionato nazionale e alla fase a eliminazione diretta dei play-off di Europa League.
Gli Spurs ritengono che Keane, "grazie ai suoi legami con il club e alla sua personalità energica, potrebbe galvanizzare tifosi e giocatori, anche se non è dato sapere se prenderebbe in considerazione un incarico ad interim". È stato fatto anche il nome di Roberto De Zerbi, dopo la sua partenza dal Marsiglia, squadra della Ligue 1. L'italiano vanta un'esperienza in Premier League grazie al suo incarico alla guida del Brighton.
Pochettino ha lasciato aperta la porta per un ritorno in Premier League
Tuttavia, è Pochettino che il consiglio di amministrazione e i tifosi del Tottenham vogliono davvero: i tifosi hanno intonato il nome dell'argentino durante la sconfitta per 2-1 in casa contro il Newcastle, che si è rivelata essere l'ultima partita di Frank.
In precedenza aveva portato gli Spurs alla finale di Champions League nel 2019 e ha lasciato aperta la porta per un ritorno nel calcio inglese, dichiarando alla BBC Sport nel dicembre 2025: "Sì, guardo molto. La Premier League è la migliore al mondo. Certo che mi manca. Sono molto felice negli Stati Uniti, ma penso sempre di tornare un giorno. È il campionato più competitivo e, naturalmente, mi piacerebbe molto tornare".
Pochettino ha un contratto con gli Stati Uniti solo fino all'estate, ma per ora è concentrato sui Mondiali in casa. Se gli Spurs decidessero di rimandare la nomina definitiva fino alla fine della stagione, riponendo immediatamente la loro fiducia in personaggi come Heitinga, secondo il Mail entrerebbero in gioco anche altri allenatori che stanno per concludere i loro rispettivi contratti, come il boss del Bournemouth Andoni Iraola.
