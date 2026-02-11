Il Tottenham LICENZIA Thomas Frank: l'allenatore paga il prezzo più alto per una serie di otto partite senza vittorie.

Si era diffusa la voce che Frank sarebbe stato licenziato dopo la sconfitta contro il Newcastle, ma lui era convinto di essere l'uomo giusto per quel ruolo. Parlando con i giornalisti dopo la partita, il danese ha detto di essere sicuro che sarebbe stato ancora alla guida della squadra nella partita successiva: "Sì, ne sono convinto. Capisco la domanda e capisco che sia facile puntare il dito contro di me, ma penso anche che non sia mai solo colpa dell'allenatore, della proprietà, dei dirigenti, dei giocatori o dello staff. È colpa di tutti.

Frank ha poi aggiunto: "Quanto sono convinto di essere l'uomo giusto per questo lavoro? Sicuro al 1000%. Sono anche sicuro al 1000% che non mi sarei mai aspettato di trovarci in una situazione come questa, con 10 o 11 infortuni. Ma so che quando si deve costruire qualcosa e superare delle difficoltà, è necessario dimostrare una resilienza incredibilmente forte. Bisogna mantenere la calma e andare avanti. Capisco il meccanismo del calcio [licenziare l'allenatore], non c'è dubbio, ma ci sono molti studi che [dimostrano] che non è la cosa giusta da fare. So che è l'unica mossa che [il consiglio di amministrazione] può fare, ma ci sono anche molte situazioni in cui non è la cosa giusta da fare".