Il Tottenham LICENZIA Thomas Frank: l'allenatore paga il prezzo più alto per una serie di otto partite senza vittorie.
Gli Spurs licenziano Frank come allenatore
L'avventura di Frank al Tottenham è ormai giunta al termine e il club sta elaborando dei "piani di emergenza", secondo quanto riferito da David Ornstein di The Athletic. Gli Spurs hanno preso questa decisione sulla scia di un'altra sconfitta pesante, l'undicesima in 26 partite di Premier League in questa stagione contro la squadra di Eddie Howe. Frank è arrivato a Londra in estate, sostituendo Ange Postecoglou alla guida della squadra, ed è riuscito a portare gli Spurs a un impressionante quarto posto nella fase a gironi della Champions League. Tuttavia, la situazione è stata diversa in campionato, con gli Spurs che non sono ancora riusciti a ottenere una sola vittoria in Premier League nel 2026.
Il Tottenham rilascia una dichiarazione
Il club ha confermato la notizia con una dichiarazione in cui si legge: "Il club ha deciso di cambiare l'allenatore della squadra maschile e Thomas Frank lascerà oggi il suo incarico. Thomas era stato nominato nel giugno 2025 e noi eravamo determinati a dargli il tempo e il sostegno necessari per costruire insieme il futuro. Tuttavia, i risultati e le prestazioni hanno portato il Consiglio a concludere che a questo punto della stagione è necessario un cambiamento. Durante tutto il suo periodo al club, Thomas si è comportato con impegno incondizionato, dando il massimo per far progredire il club. Desideriamo ringraziarlo per il suo contributo e gli auguriamo ogni successo per il futuro".
Frank era "convinto" che sarebbe rimasto
Si era diffusa la voce che Frank sarebbe stato licenziato dopo la sconfitta contro il Newcastle, ma lui era convinto di essere l'uomo giusto per quel ruolo. Parlando con i giornalisti dopo la partita, il danese ha detto di essere sicuro che sarebbe stato ancora alla guida della squadra nella partita successiva: "Sì, ne sono convinto. Capisco la domanda e capisco che sia facile puntare il dito contro di me, ma penso anche che non sia mai solo colpa dell'allenatore, della proprietà, dei dirigenti, dei giocatori o dello staff. È colpa di tutti.
Frank ha poi aggiunto: "Quanto sono convinto di essere l'uomo giusto per questo lavoro? Sicuro al 1000%. Sono anche sicuro al 1000% che non mi sarei mai aspettato di trovarci in una situazione come questa, con 10 o 11 infortuni. Ma so che quando si deve costruire qualcosa e superare delle difficoltà, è necessario dimostrare una resilienza incredibilmente forte. Bisogna mantenere la calma e andare avanti. Capisco il meccanismo del calcio [licenziare l'allenatore], non c'è dubbio, ma ci sono molti studi che [dimostrano] che non è la cosa giusta da fare. So che è l'unica mossa che [il consiglio di amministrazione] può fare, ma ci sono anche molte situazioni in cui non è la cosa giusta da fare".
Il triste record di Frank allo Spurs
Frank ha firmato un contratto triennale con il Tottenham dopo aver sostituito Postecoglou, che ha lasciato la squadra dopo aver vinto l'Europa League, ma aver guidato gli Spurs alla loro peggiore stagione di sempre in Premier League, con un 17° posto e 38 punti nella scorsa stagione. Tuttavia, la squadra del nord di Londra sta vivendo un'altra stagione disastrosa nella massima serie inglese. Frank lascia il Tottenham dopo aver ottenuto una media di soli 1,12 punti a partita come allenatore in Premier League (29 punti in 26 partite). Secondo Opta, si tratta del risultato più basso mai ottenuto da un allenatore degli Spurs con almeno 5 partite disputate nel campionato.
Il prossimo avversario degli Spurs è l'Arsenal
Gli Spurs non torneranno in campo in Premier League fino al 22 febbraio, dando al club il tempo di decidere i prossimi passi dopo l'uscita di Frank. Roberto De Zerbi è già stato accostato al posto, dopo la sua uscita dal Marsiglia sulla scia della sconfitta per 5-0 contro il PSG. La prossima partita del Tottenham è un importante derby del nord di Londra in casa contro l'Arsenal, capolista della Premier League.
