Il Tottenham cerca un nuovo allenatore: da Thiago Motta a Frank e Iraola, tutte le opzioni per gli Spurs

Il Tottenham ha deciso di esonerare Postecoglou nonostante il trionfo in Europa League: chi sarà il suo successore?

Alla fine il Tottenham ha deciso di esonerare Ange Postecoglou. Una decisione che la maggior parte dei tifosi degli Spurs hanno atteso per mesi, visti i risulati e le prestazioni disastrose della stagione che si è appena conclusa.

Tuttavia, la vittoria sul Manchester United nella finale di Europa League ha aggiunto qualche sfumatura alla situazione che si era venuta a creare, poiché il tecnico ha mantenuto la promessa di conquistare un trofeo e di garantire alla squadra un posto nella prossima Champions League. Un trionfo che però non è bastato, visto che è stato anche accompagnato da un diciassettesimo in Premier League.

L'allenatore australiano si era guadagnato molti ammiratori per il suo stile di gioco offensivo nel suo primo anno a Londra ed aveva guidato la squadra ad un rispettabile quinto posto in campionato, ma il calo di rendimento degli ultimi 12 mesi è stato, agli occhi di molti è parso imperdonabile, e il presidente Daniel Levy non ha avuto altra scelta che cambiare.

L'articolo prosegue qui sotto

Alla fine, il rifiuto di Postecoglou di rinunciare ai suoi principi ha portato alla sua fine della sua avventura (insieme a una serie di bizzarri scambi di opinione con i tifosi e i media). La domanda ora è: chi è il candidato più papabile per la sua successione? GOAL stila una classifica dei principali contendenti...