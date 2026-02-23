Il Torino ha scelto D’Aversa: sarà lui a sostituire Baroni sulla panchina granata

Uno scossone a tutto l’ambiente per cercare di cambiare il prima possibile marcia vista la classifica deficitaria.
Il pesante ko contro il Genoa, 3-0 al Ferraris, ha portato fin da subito a delle profonde riflessioni in merito al futuro di Marco Baroni sulla panchina del Torino.
Riflessioni che si sono concluse con la necessità di cambiare guida tecnica per cercare di riaccendere la scintilla all’interno della squadra. Come riportato da ‘Sky Sport’, il Torino ha individuato in D’Aversa il profilo giusto a cui affidare la panchina.