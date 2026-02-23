Goal.com
Roberto D'Aversa EmpoliGetty Images
Nino Caracciolo

Il Torino ha scelto D’Aversa: sarà lui a sostituire Baroni sulla panchina granata

Destino ormai segnato per Marco Baroni: il Torino ha scelto il suo sostituto, si tratta di Roberto D’Aversa. Accordo di massima già raggiunto: tutti i dettagli.

Uno scossone a tutto l’ambiente per cercare di cambiare il prima possibile marcia vista la classifica deficitaria.

Il pesante ko contro il Genoa, 3-0 al Ferraris, ha portato fin da subito a delle profonde riflessioni in merito al futuro di Marco Baroni sulla panchina del Torino.

Riflessioni che si sono concluse con la necessità di cambiare guida tecnica per cercare di riaccendere la scintilla all’interno della squadra. Come riportato da ‘Sky Sport’, il Torino ha individuato in D’Aversa il profilo giusto a cui affidare la panchina.

  • BARONI IN ATTESA DELL’UFFICIALITÀ DELL’ESONERO

    Fin dalle ore seguenti al ko contro il Genoa, il secondo consecutivo in campionato, il futuro di Baroni sembrava segnato. Le riflessioni della società hanno portato alla decisione di cambiare guida tecnica: l’ex Lazio è adesso in attesa solo della comunicazione ufficiale da parte del club,

  • IL TORINO HA SCELTO D’AVERSA

    Il Torino, come detto ha ormai deciso di esonerare Baroni e ha individuato il profilo a cui affidare la guida tecnica della squadra: la società granata ha infatti scelto Roberto D’Aversa, svincolato dopo la fine dell’avventura con l’Empoli al termine del campionato 2024/2025.

  • CONTRATTO FINO A GIUGNO

    Secondo le informazioni in possesso di ‘Sky Sport’, il Torino e D’Aversa hanno raggiunto un accordo di massima per un contratto fino al termine della stagione. Le parti sono in contatto continuo per cercare di definire ogni dettaglio già in queste ore.

  • CAMBIO DI MARCIA NECESSARIO

    Fino a questo momento il Torino ha vissuto una stagione molto complicata. Nonostante gli obiettivi del club a inizio stagione fossero altri, la formazione granata si ritrova dopo 26 giornata di campionato al 15esimo posto in classifica con 27 punti, sei in più rispetto alla Fiorentina terzultima ma con una gara in meno.

0