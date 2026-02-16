Goal.com
Il sindaco di Milano Sala all'attacco: "Bastoni ha sbagliato, ma Chiellini e Del Piero simulavano in modo incredibile e oggi fanno i censori"

Il sindaco di Milano, noto tifoso nerazzurro, interviene sul caso Inter-Juventus: "Andiamoci piano, si scatena rabbia sui social con effetti negativi".

A due giorni dal derby d’Italia tra Inter e Juventus, non si placano le polemiche per l’episodio che ha portato all’espulsione di Pierre Kalulu, sanzionato per somma di ammonizioni dopo il contatto con Alessandro Bastoni al 42’ del primo tempo.

Un fallo ritenuto da molti una simulazione del difensore nerazzurro, che ha acceso un dibattito andato ben oltre l’ambito sportivo.

Sull’episodio è intervenuto anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, tifoso dichiarato dell’Inter, che ha preso posizione a margine della presentazione del report “Your Next Milano 2026”, appuntamento a Casa Italia in Triennale.

  • SALA SU BASTONI: “HA SBAGLIATO”

    Certamente Bastoni ha sbagliato. Poi vedo commentatori che nella loro carriera han fatto delle simulazioni incredibili fare i censori”, ha dichiarato Sala.

    Il sindaco ha poi aggiunto: “Lo sa anche lui, essendo un ragazzo intelligente".

  • SALA ATTACCA DEL PIERO E CHIELLINI

    Il primo cittadino ha citato esplicitamente Giorgio Chiellini e Alessandro Del Piero

    “Ci sono filmati in giro di Chiellini e Del Piero che han fatto delle simulazioni incredibili e che adesso fanno i censori”.

  • RABBIA E VIOLENZA SOCIAL

    Nel suo intervento, il sindaco ha sottolineato il rischio che le polemiche possano degenerare sui social.

    “È chiaro che l’Inter, io sono di parte perché l’Inter è la mia squadra del cuore, però insomma andiamoci piano, soprattutto perché si rischia di scatenare poi una rabbia e una violenza sui social che ha degli effetti negativi”.

